Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına hatıra parası basıldı - Son Dakika
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Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına hatıra parası basıldı

25.04.2022 11:47
Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına hatıra parası basıldı

Afyonkarahisar'da bir ajans tarafından, Büyük Taarruz zaferinin 100 yılı anısına özel hatıra madeni para bastırıldı.

Afyonkarahisar'da bir ajans tarafından, Büyük Taarruz zaferinin 100 yılı anısına özel hatıra madeni para bastırıldı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ajansın Genel Yayın Yönetmeni Ömer Mazi tarafından 100. yıla özel hatıra para bastırıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Mazi, bu topraklarda doğmaktan ve bu şanlı milletin bir evladı olmaktan onur duyduğunu kaydetti.

"Büyük Taarruz'un 100. yılında bir şeyler yapmak lazım" düşüncesiyle bazı planlar yaptıklarını dile getiren Mazi, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri de 100. yıl hatıra parasıydı. Çocukluğumdan beri para koleksiyonum var. 7 yaşından beri para biriktiriyorum. Çocukluk hevesim daha sonra beni para koleksiyoneri haline getirdi. Darphane üyesi oldum, açık arttırmalardan bende olmayan paraları satın alıp biriktirmeye başladım. Koleksiyonumu incelerken 1972 yılında '30 Ağustos Zaferinin 50. yıl dönümü' hatıra parasını görünce kendimi sorumlu hissettim. Grafik tasarımını Ulaş Çoban'ın yaptığı hatıra para için Türkiye, Hollanda ve Çin'de baskı yapacak yerleri araştırdık ve 100. yıl için hazırladığımız para basılarak bize ulaştı."

"Sınırlı sayıda basılan hatıra para çok yakında meraklıları ile buluşacak"

Paranın, başta koleksiyonerler ve Zaferin 100. yılı hatırasını evinde, iş yerinde bulundurmak isteyenler için sadece 500 adet basıldığını belirten Mazi, "100. yıl için basılan hatıra para 45 milimetre sarı pirinçten yapıldı. Sınırlı sayıda basılan hatıra para çok yakında meraklıları ile buluşacak." ifadelerini kullandı.

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Büyük Taarruz, Karahisar, Ajans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına hatıra parası basıldı - Son Dakika


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