Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı - Son Dakika
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Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

28.08.2022 21:12
Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da gerçekleştirildi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Halk Oyunları Kulüpler Arası Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) ile Kütahya Belediyesi iş birliğiyle Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 14 kulüp katıldı.

Kulüpler, "geleneksel düzenlemesiz dal" ve "geleneksel düzenlemeli dal" kategorilerinde yarıştı.

Kıyasıya geçen yarışmalarda düzenlemesiz dal kategorisinde Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Gaziantep Halk Oyunları Topluluğu ikinci ve Ağrı Karaköse Sanat Kulübü de üçüncü oldu.

Düzenlemeli dal kategorisinde ise İzmir Egezade Kültür ve Sanat Gençlik Spor Kulübü birinciliği, Kars Dore Gençlik Spor Kulübü ikinciliği ve Kocaeli Folklor Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

THOF Başkanı Suat Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Oyunları Büyükler Türkiye Finali'ni Büyük Zafer'in 100'üncü yılında Kütahya'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Kütahya'nın ev sahipliğinden de oldukça memnun olduklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Bizler Türkiye'mizin kültür elçileri olarak Büyük Zafer'in gülen yüzleri olarak sahnedeyiz. Kulüplerimiz Türkiye'mizin farklı yörelerine ait halk oyunlarını burada sergiledi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şampiyon olan ve derece alan kulüplerimizi de tebrik ediyorum."

Katılımcı kulüpleri tebrik eden Belediye Başkanı Alim Işık da "100 yıl önce verilen bir mücadelenin yıl dönümünde böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz, Türk kültürümüzün farklı değerlerini burada sergiledi. Her birini hayranlıkla izledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından derece alan kulüplerin kupa ve madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.

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Kaynak: AA

gençlik, Kütahya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Oyunları Büyükler Kategorisi Türkiye Finali Zafer Kupası, Kütahya'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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