AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında baba oğul kampı yarın başlıyor - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında baba oğul kampı yarın başlıyor

30.06.2022 11:34

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen baba oğul kampı yarın başlıyor.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen baba oğul kampı yarın başlıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, etkinlikte babanın çocuğuyla çadır kuracağını söyledi.

Bugüne kadar 500 kayıt gerçekleştiğini aktaran Akülke, "Daha sonra zaferin kazanıldığı topraklarda 100. yıl etkinliğimiz Kocatepe'de devam edecek." dedi.

Kocatepe'deki etkinlikten sonra Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde baba çocuk kampının hızla devam edeceğini vurgulayan Akülke, " Çocuk, çevre tiyatrosu, arkasından da açık sinema etkinlikleriyle zaferin kazanıldığı topraklarda bu toprakların hangi amaçla ne şekilde kazanıldığını çocuklara babalarıyla, dedeleriyle anlatmış olacağız. Kamp cuma günü başlayacak pazar günü sona erecektir." ifadesini kullandı.

Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü organizasyon görevlisi Murat Özbaskın da şu anda hakem olarak görev alacaklara eğitim verdiklerini belirtti.

Özbaskın, "Bir taraftan da parkur hazırlıkları sürüyor. Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında baba oğul kampı yarın başlıyor - Son Dakika

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