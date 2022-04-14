Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Sürüşü" düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Sürüşü" düzenlenecek

14.04.2022 11:57
Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Sürüşü" düzenlenecek

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, motosiklet tutkunları Afyonkarahisar'da buluşacak.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, motosiklet tutkunları Afyonkarahisar'da buluşacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında düzenlenen "Zafer Sürüşü", Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Petrolleri, Türkiye Motosiklet Federasyonunun destekleri, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübünün organizasyonuyla 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'den hareket edecek motosiklet tutkunları, 16 Nisan Cumartesi günü Afyonkarahisar'da buluşacak.

17 Nisan Pazar günü yapılacak Zafer Sürüşü ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Taarruza katılan kahramanlar, bir asır sonra tekrar Afyon Kocatepe'de anılacak.

Afyonkarahisar Valisi Çiçek: "Milli bilinci yaymak için bu yılı bir seferberlik yılı ilan ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Büyük Taarruz'un 100. yılının Türkiye için önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ecdadımızla aynı ruhta, aynı bilinçte gençler yetiştirmek için Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında hem kültür hem spor hem de eğitim etkinlikleri düzenleyeceğiz. 100. yıl logomuzun belirlenmesiyle etkinliklere de başladık. Milli bilinci yaymak için bu yılı bir seferberlik yılı ilan ettik ve bu konuyu çok önemsiyoruz. Her kesimden insanımıza ulaşıp ecdadını bilmeyen, Büyük Taarruz'u bilmeyen kimse kalmasın istiyoruz. Amacımız Büyük Taarruz'un 100. yılında Türkiye'yi Afyonkarahisar'da bir araya getirip, aynı heyecan ve coşkuyu yaşamaktır."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında her ay farklı organizasyonlarla Türkiye'yi Afyonkarahisar'da bir araya getireceklerini vurgulayarak "Türkiye Motokros Şampiyonası ile Büyük Taarruz'a yakışır bir start verdik. Şimdi de ülkemizin farklı şehirlerinden yüzlerce motosiklet tutkununu 'Zafer Sürüşü' ile Afyon'da buluşturacağız. Büyük Taarruz'un 100. yılının Afyonkarahisar ve Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa Son dakika haberleri | Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti Son dakika haberleri | Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık hiç bu kadar bariz görünmemişti

Büyük Taarruz, Motosiklet, Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz'un 100. yılında 'Zafer Sürüşü' düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:09:09. #1.11#
SON DAKİKA: Büyük Taarruz'un 100. yılında "Zafer Sürüşü" düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement