Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı - Son Dakika

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı

Son Güncelleme: 30.08.2023 16:06

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünde ünlü isimler duygularını dile getirdi. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları.

101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünde duygularını dile getirdi. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları.

TARKAN

"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

KENAN DOĞULU

"Tüm ulusların hatta tüm insanlığın; özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ilk adımı… Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun! Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim. Sevgi, saygı ve özlemle Ata'm."

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

ŞAHAN GÖKBAKAR

"30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun"

Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

SİBEL CAN

"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı

MAURO ICARDI

"101. yıl dönümünde Zafer Bayramı Kutlu Olsun"

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı

HANDE ERÇEL

"Yolun yolum, fikrin fikrim. Her zaman Ata'm"

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı

TÜRKAN ŞORAY

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları; başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle..."

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı

ZAFER ALGÖZ

"'Az zamanda çok büyük işler yaptık' Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun."

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı

DERYA ULUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı

SEDA SAYAN

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı

PINAR ALTUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Ata'm izindeyiz."

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı

YONCA EVCİMİK

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Son Dakika Sosyal Medya Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı - Son Dakika
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