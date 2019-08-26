Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" öncesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Divan Katibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı.

Alanda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, 97 yıl önce atalarımızın kahraman ordumuzu Kocatepe'ye uğurladığını söyledi.

"Bizde aynı anlayışla, aynı şuurla sizleri Kocatepe'ye uğurlayacağız." diyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bundan 97 yıl önce aziz Atatürk ve silah arkadaşları Şuhut'ta Atatürk Evi olarak kurulmuş, restorasyon olan evde planlar hazırladılar. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Büyük Taarruz kararı verildi. Kahraman ordumuz bu yolu takip ederek Kocatepe'ye kadar yürüdü. Dolayısıyla bu yola 'Zafer yolu' diyoruz. Cenabı Allah'tan dileğimiz şudur; inşallah bize tekrar böyle İstiklal Marşları yazdırmasın. Devletimiz ilelebet payidar olsun veya aziz Atatürk'ün gösterdiği büyük hedeflere ulaşalım. Yani muasır medeniyet seviyesini yakalamak hatta üzerine çıkmak bizim en büyük idealimiz olması lazım."

Daha sonra "Zafer Yürüyüşü"nü başlatan Eroğlu, Kocatepe'ye doğru ilerleyen grubu karanfil vererek uğurladı.

Etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı.