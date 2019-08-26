Son Dakika Haberleri: Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü

1 saat önce

Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" öncesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" öncesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Divan Katibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı.

Alanda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, 97 yıl önce atalarımızın kahraman ordumuzu Kocatepe'ye uğurladığını söyledi.

"Bizde aynı anlayışla, aynı şuurla sizleri Kocatepe'ye uğurlayacağız." diyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bundan 97 yıl önce aziz Atatürk ve silah arkadaşları Şuhut'ta Atatürk Evi olarak kurulmuş, restorasyon olan evde planlar hazırladılar. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Büyük Taarruz kararı verildi. Kahraman ordumuz bu yolu takip ederek Kocatepe'ye kadar yürüdü. Dolayısıyla bu yola 'Zafer yolu' diyoruz. Cenabı Allah'tan dileğimiz şudur; inşallah bize tekrar böyle İstiklal Marşları yazdırmasın. Devletimiz ilelebet payidar olsun veya aziz Atatürk'ün gösterdiği büyük hedeflere ulaşalım. Yani muasır medeniyet seviyesini yakalamak hatta üzerine çıkmak bizim en büyük idealimiz olması lazım."

Daha sonra "Zafer Yürüyüşü"nü başlatan Eroğlu, Kocatepe'ye doğru ilerleyen grubu karanfil vererek uğurladı.

Etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı.

Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kepçenin dişlisine saplanan motosikletli genç ağır yaralandı
İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 05:06:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]