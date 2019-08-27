Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü

AK Parti Afyon Milletvekili Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yurdunuseven mesajında, Afyonkarahisar'da yaşanan Başkomutanlık Meydan Savaşı Türk İstiklal Harbi'nin dönüm noktası olduğunu kaydetti.

97 yıl önce bugün, Afyonkarahisar yeniden hakiki sahipleri olan Türklerin eline geçmiş, Allah yolunda dinlerini, vatanlarını, canlarını ve namuslarını korumak için savaşan kahraman askerlerimiz, 26 Ağustos 1922 sabahı saat 4.30'da Gazi Mustafa Kemal'in emriyle başlayan Büyük Taarruz'un ilk günü Kalecik, Belentepe ve Tınaztepe'yi 27 Ağustos'ta ise Afyonkarahisar'ı almayı başardıklarını belirten Yurduneseven, şöyle devam etti:

"Kazanılan zaferlerin, ağustos ayında olması Türk tarihi açısından çok önemlidir.Türk milleti asırlar önce 26 Ağustos 1071'de düşmanı bozguna uğrattığı Malazgirt Savaşı ile Anadoluyu kendine yurt kılmıştır. Yine 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Başkomutanlık Meydan Savaşı ile de Anadolu'nun Türk yurdu olarak ebediyen kalacağı bütün dünyaya bir kez daha ispat edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu bundan 97 yıl önce tüm dünyaya ispat eden ve bu uğurda şehadet şerbeti içen tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor tüm Afyonkarahisarlıların Kurtuluş gününü tebrik ediyorum."