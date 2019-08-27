Büyük Taarruz'un 97. yılı dolayısıyla Sinanpaşa ilçesindeki Albay Reşat Çiğiltepe Anıtı'nda tören düzenlendi.

Anıt önündeki törene, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman, belde belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Sinanpaşa Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığının çelenklerinin anıta bırakılmasıyla başladı.

Tınaztepe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Kocaman, programda yaptığı konuşmada, "Üzerinde bulunduğumuz şehitlik, Çiğiltepe'yi komutanlarına söz verdiği saatte alamadığı için intihar eden 57. Tümen Komutanı Albay Reşit Bey ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarını yaşatmak maksadıyla yaptırılmıştır. 100 Subay ve mehmetçiğin mezar taşlarının bulunduğu şehitlik 1996 yılında ziyarete açılmıştır." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.