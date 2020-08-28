Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında merkeze bağlı Anıtkaya Köyü Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından başlayan törende İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve beraberindekiler, ziyaret ettiği şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, Vali Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz katıldı.