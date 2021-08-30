Üye Girişi
Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi - Son Dakika

Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi

30.08.2021 12:19

99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, zaferle sonuçlandı. Ünlü isimler de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yaptı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

Magazin dünyasının ünlü isimleri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'ncu yıl dönümünü yayınladıkları gönderilerle kutladı.

*#*430* *474*#*
Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

HADİSE

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

SILA GENÇOĞLU

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

CEM YILMAZ

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

DEMET AKALIN

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

TARKAN

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

MURAT BOZ

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

ÖYKÜ SERTER

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

ŞEBNEM BOZOKLU

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

ÖZGE ULUSOY

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

DEMET ŞENER

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

AYLİN KONTENTE

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

PINAR ALTUĞ ATACAN

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

TUĞBA ÖZAY

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

NİHAT ODABAŞI

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

TÜRKAN ŞORAY

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları

HAZER AMANİ

Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi
Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi

Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti 12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi kendini böyle savundu: Kabaklar çürümüştü 11:22 Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi kendini böyle savundu: Kabaklar çürümüştü 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 10:55 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş
Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye taşıyıp, yeni hedefi belirledi: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz 10:49 Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye taşıyıp, yeni hedefi belirledi: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi 10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi 10:20 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi
Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi 10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 23:06 Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

Son Dakika Haberleri
12:28 Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
12:19 Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi
12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti
11:53 Son dakika... Gram altının fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
11:37 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda
11:20 Son Dakika: Fenerbahçe'den Edinson Cavani sürprizi! Ali Koç süreçle bizzat ilgileniyor
10:44 Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu
10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi
10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi
Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı         
12:28
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda         
11:38
Son Dakika: Fenerbahçe'den Edinson Cavani sürprizi! Ali Koç süreçle bizzat ilgileniyor Son Dakika: Fenerbahçe'den Edinson Cavani sürprizi! Ali Koç süreçle bizzat ilgileniyor         
11:21
Gelin, korona olduğunu düğün sonrası öğrendi! Davetliler için hayat kabusa döndü, 22 kişi karantinaya alındı Gelin, korona olduğunu düğün sonrası öğrendi! Davetliler için hayat kabusa döndü, 22 kişi karantinaya alındı         
10:52
Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak         
10:46
Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı         
10:22
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor         
10:18
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
20:28
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 12:38:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement