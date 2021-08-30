Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

Magazin dünyasının ünlü isimleri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'ncu yıl dönümünü yayınladıkları gönderilerle kutladı.

HADİSE

SILA GENÇOĞLU

CEM YILMAZ

DEMET AKALIN

TARKAN

MURAT BOZ

ÖYKÜ SERTER

ŞEBNEM BOZOKLU

ÖZGE ULUSOY

DEMET ŞENER

AYLİN KONTENTE

PINAR ALTUĞ ATACAN

TUĞBA ÖZAY

NİHAT ODABAŞI

TÜRKAN ŞORAY

HAZER AMANİ

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