Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.
Magazin dünyasının ünlü isimleri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'ncu yıl dönümünü yayınladıkları gönderilerle kutladı.*#*430* *474*#*
Son Dakika › Magazin › Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi - Son Dakika Magazin