Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçse de hala Afyonkarahisar'da mermi ve miğfer bulunuyor - Son Dakika
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Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçse de hala Afyonkarahisar'da mermi ve miğfer bulunuyor

27.08.2022 13:24
Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçse de hala Afyonkarahisar'da mermi ve miğfer bulunuyor

Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen savaşın yaşandığı arazilerde bozguna uğratılan Yunan askerlerine ait miğfer ve mermilere rastlanıyor.

Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen savaşın yaşandığı arazilerde bozguna uğratılan Yunan askerlerine ait miğfer ve mermilere rastlanıyor.

Milli Mücadele yıllarına ilişkin uzun yıllardır bölgede çalışmalar yapan Afyonkarahisarlı araştırmacı-yazar Hasan Özpunar, ulaştığı belgelerle Büyük Taarruz ile ilgili kitaplar kaleme alıyor.

Kentte alan kılavuzluğu da yapan Özpunar, 100 yıl önce Afyonkarahisar'da savaşın yaşandığı arazilerde gezerken kısa süre önce Yunan askerlerine ait miğfer ve çok sayıda mermi buldu.

Büyük Taarruz'un başladığı araziyi sık sık gezen Özpunar, AA muhabirine, Türk askerinin işgal altındaki Afyonkarahisar'da Yunanlara karşı Kocatepe, Beytepe, Belentepe, Kalecik Sivrisi, Tınaztepe ve Çiğiltepe hatlarında çok büyük mücadeleler verdiğini söyledi.

Arazideki araştırmaları sırasında bölgede Yunanlara ait çok sayıda eşyaya halen daha rastlamanın mümkün olduğunu aktaran Özpunar, şöyle konuştu:

"Büyük Taarruz'un 100. yılını kutladığımız bu yılda bile Afyonkarahisar'daki arazilerde patlamış ve patlamamış çok sayıda mermi var. Bunların yanı sıra işgalci Yunan askerlerine ait bir miğfer de bulduk. Miğferi, arazide içerisine toprak dolmuş halde gördük. 100 yıl geçen açık arazide miğfer, haliyle çok sayıda yağmur, kar görmüş ve deforme olmuş. Bazı parçaları dağılmış olmasına rağmen günümüze kadar gelebilmiş."

"50-60 yıl önce daha çok Yunanlara ait eşya bulunuyordu"

Özpunar, miğferin Yunan askerine ait olduğunu dönemin arşiv fotoğraflarını incelemesi ve ön kısmındaki çift başlı kartal ve kraliyet armasından tespit ettiğini kaydetti.

Milli Mücadele dönemi açısından miğferin bugüne kadar gelebilen nadir eserler arasında olduğunu vurgulayan Özpunar, "Miğfer ve arazide bulunabilen mermiler, bize 100 yıl önce Afyonkarahisar'da çok şiddetli mücadeleler verildiğini gösteriyor. Bundan 50-60 yıl önce de bölgedeki arazilerde çok sayıda Yunan askerlerine ait postallar, kasaturalar ve farklı eşyalar da bulunduğu biliniyor." dedi.

"Müzede sergilenmeli"

Hasan Özpunar, Dumlupınar'a kadar olan arazide Yunanlara ait benzer eşyaların da halen daha bulunabileceğini bildirdi.

Bulunan eşyaların da muhafaza edilmesi gerektiğine işaret eden Özpunar, "Şimdilik bu bulduğumuz Yunan askeri miğferi ile mermileri, Büyük Taarruz zaferini herkese göstermek için vitrinimizde saklıyoruz. Ancak, bölgedeki arazilerde bulunan benzer eşyaların Afyonkarahisar'da oluşturulacak Milli Mücadele ve zafer müzesi bünyesinde sergilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda elimizden geldiği kadar desteğe de hazırız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçse de hala Afyonkarahisar'da mermi ve miğfer bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyük Taarruz'un üzerinden 100 yıl geçse de hala Afyonkarahisar'da mermi ve miğfer bulunuyor - Son Dakika
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