Büyük takdir toplayan tgs personeli o yolcu ile buluştu

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,DHA İstanbul 'da geçen hafta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, uçuş işlemlerini yaptığı Nevin Tolay'ı depremin başlamasıyla birlikte kolundan tuttuğu gibi yanına alarak, birlikte masanın altına giren TGS yer hizmetleri görevlisi Üzeyir Ergezen, yaşadıkları o anları anlattı. Nevin Tolay, kendisine yardımcı olan personele teşekkür ederken, olay anında soğukkanlı davranışıyla dikkat çeken Ergezen ise "Bizim için yolcunun sağlığı fevkalade önemlidir" diye konuştu.İstanbul'da yaşanan 5,8'lik deprem, İstanbul Havalimanı'nda da kısa süreli paniğe neden olmuştu. Deprem anına ilişkin sosyal medyada gündeme gelen bir güvenlik kamerası görüntüsünde, TGS çalışanı Üzeyir Ergezen'in, bilet ve bagaj işlemlerini yaptığı Nevin Tolay'ı depremden korumak adına yaptığı hareket büyük takdir toplamıştı.Deprem sırasında uçuş işlemleri için bankoya gelen Nevin Tolay isimli yolcu, TGS görevlisi Üzeyir Ergezen tarafından adeta koruma altına alınmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda deprem olduğunu anlayan TGS görevlisi Ergezen, kadın yolcuyu da yanına alarak uçuş işlemlerinin yapıldığı bankonun altına girmişti. Deprem bittikten sonra masanın altından çıkan personel ve yolcu, yaşadıkları şoku atlattıktan sonra işlemlerine kaldıkları yerden devam etmişti. Bu anlara ilişkin görüntüler, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.





ADANA'YA GİDİYORDU

Depremin yaşandığı gün İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya uçuşu olan Nevin Tolay, bilet bagaj işlemlerini yaptırdığı sırada yakalandığı depremi ve kendisini kahramanca koruyan TGS görevlisi Ergezen ile yaşadıkları o anları basın mensuplarına anlattı.





"BİR YOLCUYU KORUMASI GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Bir tekstil firmasında satış görevlisi olarak çalıştığını belirten Nevin Tolay, "Rutin olarak her hafta İstanbul'dan Adana'ya gidip geliyorum. Geçen perşembe günü de Adana'ya gitmek üzere buraya geldim ve tam boarding (biniş) kartını alıyordum; tam o sırada deprem başladı. Arkadaşım oturduğu yerden kalktı ve kolumdan tutarak beni bankonun altına aldı. O sırada panikle çok korktum. Deprem bittikten sonra bankodan çıktık ve beni sandalyeye oturttu. Kendi suyundan ikram etti. Bir süre oturduktan sonra toparlandım ve uçuşumu yaptım" diye konuştu.

Personelin davranışının kendisini çok etkilediğini aktaran Nevin Tolay, "Kendini korumak isteyebilirdi ancak gerçekten sakin bir şekilde beni masanın altına alması, yan tarafta çalışma arkadaşı dururken bir yolcuyu koruması gerçekten çok önemliydi. Bu olay için THY'ye bir teşekkür maili yazacaktım. Ancak bu olay haber olunca böyle bir araya geldik ve kendisine teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.





"BİZİM İÇİN YOLCUNUN SAĞLIĞI FEVKALADE ÖNEMLİDİR"

Üzeyir Ergezen ise, deprem sırasında yaşadıkları ana ilişkin şunları söyledi:

"Bizim buradaki asli görevimiz yolcuya karşı hürmet göstermek ve hizmet vermektir. Herkes o sırada nasıl soğukkanlı olabildiğimi soruyor. TGS'nin bize verdiği periyodik eğitimler var. Olay anında çok kısa bir süremiz vardı ve hemen karar vermek gerekiyordu. Karşılıklı bu kararı verdik. Sonuç olarak hayat bazen ikinci şanslar tanımaz. Biz de ilk şansımız iyi kullandık. Masanın altında biraz ürktüğünü hissettim. Kendini daha güvende hissetmesi için de elimi başının üstüne koydum. Depremin bitmesiyle bankonun altından çıktık. Titriyordu. Oturmasını rica ettim. Bizim için yolcunun sağlığı fevkalade önemlidir. Kendisi sakinleştikten sonra da uçuşuna uğurladık."