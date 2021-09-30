"Büyük tasavvuf Yunus Emre" İshak Paşa Sarayı'nda anıldı - Son Dakika

Büyük tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 700'üncü yılında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı'nın Anadolu'daki seçkin eserlerinden İshak Paşa Sarayı'nda anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Belediyesi ile Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla İshak Paşa Sarayı'nda anma programı düzenlendi.

Sarayın avlusunda gerçekleştirilen programda, sahneye çıkan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yunus Emre'nin çeşitli eserlerini seslendirdi.

Ahmed-i Hani'nin Mem ve Zin kitabından da bir bölümün seslendirildiği etkinlikte, semazen gösterisi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, programda yaptığı konuşmada, bu yılın Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olduğunu ve bundan dolayı özel bir yıl olduğunu söyledi.

Türkiye'nin girişimiyle UNESCO nezdinde özel anma yılı olarak ilan edildiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu sene 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edildi. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sanatçılarımızla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bizi biz yapan bu kıymetli değeri anmak, felsefesini anlamak, hatırlatmak ve özellikle genç nesillere anlatabilmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün çok özel bir etkinlik oldu. Ecdadımızın Anadolu'ya vurduğu mühürlerden en kıymetlilerinden İshak Paşa Sarayı'nda bu eşsiz ezgileri, bu muhteşem sözleri dinleyebilmek sanıyorum her kula nasip olmaz. Tüm bunlar bizi biz yapan ve yüz yıllardır bizi muhteşem bir uyum içerisinde tutan ezgiler ve güzel sözlerdi."

Vali Osman Varol, binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında kardeşlik ve sevginin hakim olduğunu anlattı.

Tarihi sarayda sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin Anadolu coğrafyasından, bizim medeniyetimizden tüm dünyaya verdiği bu güzel mesajın bu kadim topraklarda yıllarca birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin karşı yorumuyla bir araya gelmesi ve bu birlikteliğin tüm dünyaya Anadolu'nun nasıl bir medeniyet olduğunu göstermesine hep birlikte tanıklık edeceğimiz bu güzel akşamda birlikteyiz. Biz bu birliktelik ve kardeşliğimizi devam ettirdiğimiz müddetçe dünyanı en güzel toprakları olan bu kadim coğrafyada tüm dünyaya meydan okuyarak barış, huzur, kardeşlik ve refah içerisinde kardeşliğimizi sürdüreceğiz."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da Yunus Emre ile Ahmed-i Hani'nin sevgi dilinin İshak Paşa Sarayı'nda yükseldiğini vurgulayarak, "Türkiye kardeşliğinin ne kadar önemli olduğunu bugün burada hepimiz Yunus Emre ve Hani Baba'nın buluşmasıyla bir kez daha dosta ve düşmana gösterdik. Bu bizim için gurur vesilesidir." dedi.

Programda, Vali Varol ve Belediye Başkanı Sayan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a plaket ve İshak Paşa Sarayı tablosu hediye etti.