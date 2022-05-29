Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor!

29.05.2022 22:38
Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor!

İngiliz yayın kurumu BBC, yaptığı bir açıklamada içeriklerini çevrim içi platforma taşıyacağını açıkladı. İşte detaylar!

İngiliz yayın kurumu BBC, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, kablosuz televizyon ağlarından iki tanesinin yayınını durduracağını ve içeriklerini çevrim içi platforma taşıyacağını belirtti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılması düşünülen bu plan, geçtiğimiz perşembe günü duyuruldu.

Şirket, içeriklerini BBC iPlayer platformunda yayınlayacak BBC internet

Çevrim içi platform planı, perşembe günü BBC çalışanlarına duyuruldu. Bu plan beraberinde, sanat ve belgesel odaklı BBC Four ile çocuk ağı CBBC'nin yayından kaldırmayı getiriyor. Yöneticiler, şirketin iki kanalda da içerik üretmeyi sürdüreceğini ancak, bunların yalnızca BBC iPlayer platformunda olacağını belirtti.

Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor!

Şirket, kanalları resmi olarak ne zaman kapatacağı hakkında kesin bir açıklama yapmadı. BBC'nin bu adımı, 2016'da gençlik odaklı BBC Three'nin çevrim içi platforma geçmesiyle aynı benzerlikte. Şirket o dönemde de maliyet düşürmen önlemi olarak böyle bir plan gerçekleştirdi.

Türkiye'ye gelmeyen Starlink, Afrika'da kullanıma açıldı!

Stratejinin amacı, BBC'nin bu yıl başında hükümet yetkililerinin açıkladığı değişen gelir yapısıyla başa çıkmaya yardımcı olmak oluyor. Yıllar boyunca İngiliz izleyicilerine vergi uygulandı. Bu vergi ise BBC'nin televizyon ve radyo ağlarına fon sağlamasına yardımcı oldu.

Televizyon lisansı olarak bilenen vergi, televizyon kullanımını BBC iPlayer, Netflix, Disney Plus ve Amazon Prime gibi hizmetlere çekmesiyle birlikte çeşitli tartışmalara neden oldu. Bunu peşi sıra birçok politikacı, BBC'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararından şikayetçi oldu.

Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor!

Hükümet yetkilileri ocak ayında, BBC'nin fonlarını önümüzdeki iki yıl içinde dolduracağını belirtti. Bununla birlikte televizyon lisans modelinden de uzaklaşacağını söylediler. Lisans ücreti, tam olarak bırakılmadan önce 2024'ten itibaren her yıl İngiliz haneleri için artacak.

Ayrıca şirket, 300 milyon sterlin harcamasını sağlayacak öncelikli bir dijital strateji üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. BBC genel müdürü Tim Davie, personeline yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

[İzleyiciler] BBC'yi alakalı tutmamızı ve 2022'de her zamankinden daha önemli olan bir şey için savaşmamızı istiyor. Bunu yapmak için daha hızlı gelişmeli ve etrafımızdaki pazardaki büyük değişimleri kucaklamalıyız.

Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor!

Davie bu stratejinin bazı iş kayıplarına da neden olacağını söyledi. Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde BBC'nin yerel bölümünde binden daha az işçi çalıştırmayı planlıyor. Konuyla ilgili açıklamaların ise önümüzdeki aylarda açıklanması beklentiler arasında.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce BBC çevrim içi içerikleriyle ilgi görür mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan 'vergi' sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan 'vergi' sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik Eskişehir'de Öğretmen Adaylarına Bilim İletişimi Eskişehir'de Öğretmen Adaylarına Bilim İletişimi
Kaynak: Shiftdelete

Belgesel, Hükümet, Lisans, Vergi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor! - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 22:48:18. #1.11#
SON DAKİKA: Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement