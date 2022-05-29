Büyük taşınma: BBC yayın ağlarını kapatıyor!

İngiliz yayın kurumu BBC, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Şirket, kablosuz televizyon ağlarından iki tanesinin yayınını durduracağını ve içeriklerini çevrim içi platforma taşıyacağını belirtti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılması düşünülen bu plan, geçtiğimiz perşembe günü duyuruldu.

Şirket, içeriklerini BBC iPlayer platformunda yayınlayacak BBC internet

Çevrim içi platform planı, perşembe günü BBC çalışanlarına duyuruldu. Bu plan beraberinde, sanat ve belgesel odaklı BBC Four ile çocuk ağı CBBC'nin yayından kaldırmayı getiriyor. Yöneticiler, şirketin iki kanalda da içerik üretmeyi sürdüreceğini ancak, bunların yalnızca BBC iPlayer platformunda olacağını belirtti.

Şirket, kanalları resmi olarak ne zaman kapatacağı hakkında kesin bir açıklama yapmadı. BBC'nin bu adımı, 2016'da gençlik odaklı BBC Three'nin çevrim içi platforma geçmesiyle aynı benzerlikte. Şirket o dönemde de maliyet düşürmen önlemi olarak böyle bir plan gerçekleştirdi.

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Stratejinin amacı, BBC'nin bu yıl başında hükümet yetkililerinin açıkladığı değişen gelir yapısıyla başa çıkmaya yardımcı olmak oluyor. Yıllar boyunca İngiliz izleyicilerine vergi uygulandı. Bu vergi ise BBC'nin televizyon ve radyo ağlarına fon sağlamasına yardımcı oldu.

Televizyon lisansı olarak bilenen vergi, televizyon kullanımını BBC iPlayer, Netflix, Disney Plus ve Amazon Prime gibi hizmetlere çekmesiyle birlikte çeşitli tartışmalara neden oldu. Bunu peşi sıra birçok politikacı, BBC'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararından şikayetçi oldu.

Hükümet yetkilileri ocak ayında, BBC'nin fonlarını önümüzdeki iki yıl içinde dolduracağını belirtti. Bununla birlikte televizyon lisans modelinden de uzaklaşacağını söylediler. Lisans ücreti, tam olarak bırakılmadan önce 2024'ten itibaren her yıl İngiliz haneleri için artacak.

Ayrıca şirket, 300 milyon sterlin harcamasını sağlayacak öncelikli bir dijital strateji üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. BBC genel müdürü Tim Davie, personeline yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

[İzleyiciler] BBC'yi alakalı tutmamızı ve 2022'de her zamankinden daha önemli olan bir şey için savaşmamızı istiyor. Bunu yapmak için daha hızlı gelişmeli ve etrafımızdaki pazardaki büyük değişimleri kucaklamalıyız.

Davie bu stratejinin bazı iş kayıplarına da neden olacağını söyledi. Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde BBC'nin yerel bölümünde binden daha az işçi çalıştırmayı planlıyor. Konuyla ilgili açıklamaların ise önümüzdeki aylarda açıklanması beklentiler arasında.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce BBC çevrim içi içerikleriyle ilgi görür mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.