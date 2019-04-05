Son Dakika Haberleri: Büyük Taşınma İçin Yollar Kapatıldı

Büyük Taşınma İçin Yollar Kapatıldı

1 saat önce

ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma kapsamında yollar trafiğe kapatılmaya başlandı.

Büyük Taşınma İçin Yollar Kapatıldı, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma kapsamında yollar trafiğe kapatılmaya başlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Basın Ekspres ve Yeşilköy Havuzlu kavşak ve bazı yollara giriş polis tarafından kapatıldı. 

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı- Mahmutbey yönünde 26 saat, Kuzey Çevre Otoyolu Mahmutbey-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat,  Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat araç trafiğine kapalı kalacak. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:26 Kaynak: DHA

Yeşilköy, Selim, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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