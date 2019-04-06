Büyük Taşınma İçin Yollar Kapatıldı (Havadan 1)
1 saat önce
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma kapsamında yollar trafiğe kapatılmaya başlandı.
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul
Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma kapsamında yollar trafiğe kapatılmaya başlandı. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Basın Ekspres ve Yeşilköy
Havuzlu kavşak ve bazı yollara giriş polis tarafından kapatıldı. Basın Ekspres Yolu
Atatürk Havalimanı- Mahmutbey
yönünde 26 saat, Kuzey Çevre Otoyolu Mahmutbey-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat, Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat araç trafiğine kapalı kalacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:34 Kaynak: DHA
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