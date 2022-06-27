Büyük tehlike: Uydular büyük bir hızla Dünya'ya yaklaşıyor! - Son Dakika
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Büyük tehlike: Uydular büyük bir hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

27.06.2022 15:53
Büyük tehlike: Uydular büyük bir hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

Bilim insanları Dünya'nın etrafındaki manyetik alanı ölçen uyduların atmosfere doğru çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini ortaya koydu.

2021'in sonlarında, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) bilim insanları endişe verici bir durum fark ettiler. Bilim insanları Dünya'nın etrafındaki manyetik alanı ölçen uyduların atmosfere doğru çok hızlı bir şekilde hareket ettiğini ortaya koydu.

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Eskisinden 10 kat daha fazla bir hızla atmosfere doğru ilerlemeye başlayan uyduların bu hareketi yeni güneş döngüsünün başlangıcıyla aynı zamana denk geliyor. Uzmanlar, bu durumun gezegenimiz ve yörüngesinde bulunan uzay araçları için bazı zor yılların başlangıcı olabileceğini düşünüyor.

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ESA'nın Swarm misyon yöneticisi Anja Stromme Space.com'a verdiği demeçte konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Son beş, altı yılda uydular yılda yaklaşık iki buçuk kilometre batıyordu. Ancak geçen yılın Aralık ayından bu yana neredeyse dalış yapıyorlar. Aralık ve Nisan arasındaki düşüş oranı, yıllık 20 kilometreyi gösteryor.

Büyük tehlike: Uydular büyük bir hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

Dünya çevresinde dönen uydular zamanla yavaşlayıp sonunda ise gezegenimize düşüyor. Çoğu uydu atmosfere giriş sürecinde yanarak yok oluyor. Uzmanlar ise bu durumun önüne geçmek adına uyduların konumunu korumak adına çeşitli manevralar yapıyor.

Bu çekim etkisi aslında bir yandan da yörüngedeki uzay çöplüğünün önüne geçiyor. Ancak uyduların bu kadar hızlı bir şekilde dünyaya çekilmesi oldukça tehlikeli görünüyor. Uzmanların bu konuda nasıl bir yol izleyecekleri ise merak konusu.

Büyük tehlike: Uydular büyük bir hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

Bilim insanları, bu etkinin güneş aktivitesine bağlı olduğunu açıkladı. 11 yıllık güneş döngüsüne bağlı olarak güneş tarafından yayılan güneş rüzgarı miktarı ile uyduların dünyaya itilme oranı da artıyor. 2019 yılının Aralık ayında sona eren son döngünün ardından, güneş rüzgarları oldukça sakin seyrediyordu.

Ancak geçtiğimiz sonbahardan bu yana, gittikçe daha fazla güneş rüzgarı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte güneş lekeleri, güneş patlamaları ve koronal kütle atımları oluşuyor. Dünya'nın üst atmosferi bu etkileri şimdiden hissetmeye başlamış durumda.

Büyük tehlike: Uydular büyük bir hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

Hali hazırda ESA'nın uyduları bu durumdan olumsuz etkilenirken SpaceX de Şubat ayında güneş rüzgarları nedeniyle 40 adet Starlink uydusunu kaybetti. Uyduların yörünge yükseklikleri ne kadar alçak olursa bu durumdan etkilenme olasılıkları da o kadar yüksek oluyor. ve bazı uydular dünyaya düşmekten kurtulamıyor.

Bu durum uyduların ömürlerini olumsuz etkiliyor. Ayrıca atmosfere giren bazı uyduların ise dünyadada tehlike yaratmasından endişe ediliyor. Dünya çevresindeki uydu çöplüğünün azalacak olmasını ise bu durumun olumlu tarafı olarak gösterebiliriz.

Peki siz uydu ve diğer araçların atmosfer üzerinde yarattığı tehlike hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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