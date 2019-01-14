Son Dakika Haberleri: Büyük Tehlike: Yağmurun Ardından Oluştu

Büyük Tehlike: Yağmurun Ardından Oluştu

43 dakika önce

Adıyaman kent merkezinde bir sokakta otomobilin gireceği büyüklükte bir çukur oluştu.

Büyük Tehlike: Yağmurun Ardından Oluştu, System.String[]
Adıyaman kent merkezinde bir sokakta otomobilin gireceği büyüklükte bir çukur oluştu. Olay, Adıyaman Sıratut Mahallesi Harıkçı Caddesi'ne çıkan ara sokakta meydana geldi. Mahalle sakinleri sokaktaki 5-6 adet kilitli taşın düştüğünü ve bir çukur oluştuğunu fark etti. Mahalle sakinleri kendi imkanları ile caddeyi trafiğe kapatarak, çukurun etrafını sandalye ve masalar ile kapattı. Mahalle sakinleri açılan delikten baktıklarında yerin altında büyük bir çukur olduğunu fark etti. Çukurun yaklaşık 2 haftadan beri etkili olan yoğun yağışlar sonrası oluştuğu öğrenildi. Mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri açılan çukura traktör römorkuyla dolgu maddesi doldurdu. Mahalle sakinleri çukuru ilk fark ettiklerinde çok korktuklarını ve durumu yetkililere bildirdiklerini söyledi.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Adıyaman, Çukur, Güncel
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