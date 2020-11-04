Büyük tekneler hamsi için Hopa açıklarına gidince palamut kıyı balıkçılarına kaldı

TRABZON - Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından denize açılan büyük tekneler, palamutla umutlanırken bu balığın da son günlerde azalmasıyla birlikte rotalarını Hopa sularında avlanacak hamsiye çevirdiler. Büyük tekneler hamsi için Hopa açıklarına gidince palamut kıyı balıkçılarına kaldı.

Büyük teknelerin Hopa taraflarına gitmesiyle birlikte Trabzon açıklarında avlanan kıyı balıkçılarının getirdiği palamutlar Trabzon Toptancı Balık Haline az da olsa bir canlılık getirirken, balıkçılar umutlarının artık hamside olduğunu söylediler.

Deniz suyu sıcaklığının balık avını olumsuz yönde etkilediğini belirten balıkçılar şu anda kıyı balıkçıların getirdiği balıkları piyasaya sürdüklerini belirtirken gelen balığın da az olduğunu söylediler.

Denizer Balıkçılık'ın sahibi Recep Denizer, büyük teknelerin hamsi için Hopa taraflarına gittiğini ve bu nedenle kıyı balıkçıların getirdiği palamutları sattıklarını ifade ederek, "Şu anda küçük balıkçıların balığı geliyor. Büyük teknelerimiz Hopa sularında. Az balık var. Deniz suyu çok sıcak olduğu için bu yıl istediğimiz şekilde palamut avcılığı olmadı. Tekneler şu anda Hopa'da bekliyorlar. Deniz suyu soğuk olursa yine bollaşacağını tahmin ediyorum" dedi.

Trabzon Toptancı Balık Hali komisyoncularından İhsan Sadıklar' da büyük teknelerin pek balık getirmediğini belirterek, "Şu an balık çok az. Uzatmacıların balığından başka balık gelmiyor. Büyük tekneler de balık yok, sadece kıyı balıkçıların getirdiği palamut var. Ufak kayıkların yani kıyı balıkçılarının getirdiği palamutlar var" diye konuştu.