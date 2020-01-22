Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa - Son Dakika Ekonomi

Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa

6 saat önce

Karadeniz ve Marmara Denizine açılan Tekirdağlı balıkçılar, yaklaşık 3 bin kasa hamsi yakaladı.

Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa, System.String[]

Karadeniz ve Marmara Denizine açılan Tekirdağlı balıkçılar, yaklaşık 3 bin kasa hamsi yakaladı. Hamsiyle dolup taşan teknenin ve balıkçıların o anları saniye saniye kameralara yansıdı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İdris Şeremet, balıkçının kurtarıcısının hamsi balığı olduğunu ifade etti.


Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı barınağında tekneleriyle yola çıkan balıkçılar Marmara Denizi ve Karadeniz'de ağları denize bıraktı. Bir süre sonra denizden çekilen ağlar hamsiyle dolup taştı.


Teknenin o anları kameraya yansıdı


Hamsilerin tekneye alınması ile birlikte tekne ağzına kadar hamsiyle doldu. Balıkçıların sevinci ve teknenin hamsi ile dolması saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Balıkçılardan yapılan açıklamada geçen hafta çok verimli bir hafta olduğu ifade edilerek, hamsinin yüzleri güldürdüğü belirtildi.


"Hamsi olmasaydı balık piyasası yanmıştı"


Kaptan İdris Şeremet yaptığı açıklamada, "Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı. Balıkçının kurtarıcısı hamsi balığı oldu. Hep palamut bekledik, istavrit de az olunca umudumuzu hamsiye bağlamıştık. Hamsi balıkçıların cankurtaranı oldu. Hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçı denizden bereketle limana döndü" dedi. - TEKİRDAĞ

Karadeniz, Tekirdağ, Şeremet, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
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