Büyük Toraman'a Sağlık Evi Yapıldı - Son Dakika
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Büyük Toraman'a Sağlık Evi Yapıldı

6 saat önce

Felahiye Belediye Başkanı Vural Çoşkun kısa bir süre sonra açılması planlanan Büyük Toraman Sağlık Evini yerinde inceledi.

Büyük Toraman'a Sağlık Evi Yapıldı, System.String[]

Felahiye Belediye Başkanı Vural Çoşkun kısa bir süre sonra açılması planlanan Büyük Toraman Sağlık Evini yerinde inceledi.


Başkan Vural Coşkun'a inceleme esnasında Felahiye İlçe Entegre Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fahri Alpay, Hastane Müdürü Murat Altıntop, AK Parti İlçe Başkanı Musa Zafer Kingir eşlik etti.


Sağlık evinin incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Vural Coşkun, "Her şeyin başı sağlık anlayışıyla hareket ediyoruz. Büyük Toraman halkımızın sağlığı da bizim için önemli. Sıkıntılı olan bütçemize rağmen belediye imkanlarımızla ve belediye çalışanlarımızla modern ve hijyenik bir ortamda vatandaşlarımız için bu güzelim sağlık evi ve lojmanı hep birlikte inşa ettik. Tüm belediye çalışanlarına ve personeline teşekkür ediyorum. Bu sağlık evinin Büyük Toraman mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Vural Coşkun, AK Parti, Felahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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