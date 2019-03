Büyük Trabzonlular Buluşması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var. Onların oylarının hepsi İmamoğlu'na gidecekmiş, böyle bir şeyi kabul ediyor musunuz? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle el ele verip, Pazar günü bir Osmanlı tokadını bunlara yapıştırmamız lazım." dedi.

Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Trabzonlular Buluşması'nda, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Kürtleri istismar ettiğini ve onların üzerinden prim yapmaya çalıştığını söyledi.



Bu oyunu Trabzonlu hemşehrilerinin bozacağını aktaran Erdoğan, "Beraber bozacağız. 'Çünkü Doğu'da kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. Yahu sanki Türkiye'de bütün seçmenlerin iradesi bununu elinde. İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var. Onların oylarının hepsi İmamoğlu'na gidecekmiş, böyle bir şeyi kabul ediyor musunuz? Öyleyse Kürt kardeşlerimizle el ele verip, Pazar günü bir Osmanlı tokadını bunlara yapıştırmamız lazım. Gayretimiz çok önemli. Kardeşlerim biz sadece Kudüs, Türkistan, Balkanlar, Afrika'nın imdadına koşmuyoruz, aynı zamanda 81 vilayetimizin her birine, 82 milyonun her bir ferdine de sahip çıkıyoruz." diye konuştu.



"Türkiye'de 600'e yakın baraj yaptık"



Şehirleri yatırımlarla, bir birinden önemli eserlerle adeta ilmek ilmek dokuduklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yollar, tüneller, hastaneler, banliyö hatlarıyla insanımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onun için ne diyoruz? Önce millet, önce memleket diyerek, gece gündüz koşturuyoruz. Niye biliyor musunuz? Biz Türkiye'de 600'e yakın baraj yaptık. Adam kalktı diyor ki 'Hatay'a gittim, belediye başkanına sordum, Burada baraj var mı?' Bakınız bu adamın hayatı yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Buyurun ben size delillerle konuşuyorum. Hatay'daki barajları bizzat sizlere tevsik ediyorum. Ama bu adam utanmıyor, yalanı bu kadar kolay kullanan birisi yok. Şimdi bir tanesini İstanbul'a adaya gösteriyor. O da herhalde eğitimini almıştır. Yalan malan her şey var. Kardeşlerim, çok ciddi bir yola gidiyoruz, sıradan bir yol değil. Burası İstanbul. Bir ilçe değil, İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmak her babayiğidin karı değil. Belediye başkanlığım döneminde deniz otobüslerinde genel müdürlük yapan, daha sonra ulaştırma bakanlığı yapan, daha sonra başbakanlık, daha sonra meclis başkanlığı yapan Binali Yıldırım kardeşimizi layık gördüğümüz için İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Çünkü İstanbul bir ilçe belediyesi değil, bu bakımdan buraya gelecek bir belediye başkanıyla bizim İstanbul'u ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü İstanbul sevdamızın adıdır. Türkiye sevdamızın adıdır. İstanbul aşkımızın timsalidir. Trabzon bizim göz bebeğimizdir. Tıpkı şarkımızda olduğu gibi bizimkisi bir aşk hikayesidir. Biz, duasını bizden hiçbir zaman esirgemeyen milletimize aşığız. Biz, her seçimde bu davaya eşsiz zaferler yaşatan bu insanımıza aşığız."



Erdoğan, HDP'nin işinin gücünün hala heykel dikmek olduğunu dile getirerek, "Kimin heykelini dikeceklermiş? Terörist başının heykelini dikeceklermiş. Sırtını nereye dayamış? Sırtını PYD, YPG ve PKK'ya dayamış. Biz de kendimizi milletimize ve Allah'ımıza dayadık, farkımız bu. '1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız, savaş kapıdadır' diyor. 1 Temmuz geldi geçti neredesiniz? Sizi Cudi'de inlerinizde vurduk. Gabar'da vurduk, Tendürek'te vurduk, Kandil'de vuruyoruz ve vurmaya devam edeceğiz. Milletimizin huzurunu bozamayacaksınız, bizi bölemeyeceksiniz. 25 yıldır şahsımı bağrına basan bu güzel şehre, İstanbul'a biz aşığız, bu aşkımızı da asla ortadan kaldıramayacaksınız. 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' diyen Karadenizli uşaklara biz aşığız. Biz her karışı aziz şehitlerimizin kanlarıyla mühürlenmiş bu vatana aşığız. Size ve İstanbul'a olan aşkımızı da icraatlarımızla ispat ediyoruz. Sizlerin desteği ve duası sayesinde." ifadelerini kullandı.



"İnşallah Trabzon'u raylı sistemle tanıştırıyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trabzon'a, İstanbul'a olan aşkımızı da icraatlarımızla ispat ediyoruz." diyerek, vatandaşların desteği ve duası sayesinde son 17 yılda birçok başarıya imza attıklarını söyledi.



"İstanbul'a yaptığımız toplam yatırım ne biliyor musunuz? 255 katrilyon İstanbul'a yatırım yaptık. Aynı dönemde Trabzon'a ne yaptık biliyor musunuz? 30 katrilyon Trabzon'a yatırım gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Erdoğan, Trabzon'da ulaşımda 73 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 152 kilometre ilaveyle, 225 kilometreye çıkardıklarını anlattı.



Erdoğan, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Maçka Tüneli'ni, Sukenarı Tüneli'ni, Kiremitli Tüneli'ni tamamladıklarını, Zigana Tüneli'ni de bu yıl içinde bitireceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"İnşallah Trabzon'u raylı sistemle tanıştırıyoruz. Trabzon-Erzincan arasında hızlı tren projemizi hayata geçirerek Trabzon'u da hızlı tren ağına ekleyeceğiz. Trabzon Havalimanı'mızı son 17 yılda yaptığımız yatırımlarla modernize ederek büyüktük, yeni bir terminal binasını da yaptık. İkinci devlet üniversite olarak Trabzon'umuza Trabzon Üniversitesi'ni kazandırdık. Trabzon yıllardır hasretini çektiği 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadyumu'nu Trabzonluların istifadesine sunduk. 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanemizin ihale süreci yapımı devam ediyor.





Aynı şekilde İstanbul'da da tarihinin en büyük yatırım hamlesini gerçekleştirdik. Atalarımızın hayali olan asrın projesi Marmaray'ı hayata geçirdik. Avrasya Tüneli ile iki kıtayı birbiriyle denizin altından buluşturduk. İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını Yüksek Hızlı Tren ile sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını 29 Ekim'de hizmete açtık. Ne diyor '17 yılda ne yaptınız?' Eline, diline dursun. Daha ne yapacağız? Hala devam ediyoruz, istesen de istemesen de biz yapmaya devam edeceğiz. Bizim sevdamız var. Şimdi üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ni gelecek yıllarda hayata geçireceğiz."





"Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nı 4 milyon İstanbullu kullandı"



Hizmete alınan Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 233 kilometreye yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar 4 milyonun üzerinde İstanbullunun bu hattı kullandığına dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu ile Avrupa yakaları arasında seyahat etmenin böylece daha da kolaylaştığını vurgulayarak, "CHP'li belediyeler İstanbulluyu günlerce çöp, çukur, çamura boğdu. Biz ise İstanbul'un güzelliğine güzellik katıyoruz." dedi.





Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı millet bahçelerini ve Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabını İstanbul'a kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, Atatürk Havalimanı, Ayazma, Pendik, Küçükçekmece, Halkalı, Zeytinburnu Beştelsiz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Esenler 15 Temmuz millet bahçelerinin ve Kayaşehir Millet Bahçesi'nin kalan etaplarıyla ilgili sürecin de devam ettiğini aktardı.



"11 hastanenin yapımı devam ediyor"



Erdoğan, sağlıkta 2 bin 682 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni gelecek yıl hizmete alacaklarını, Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin ise şu anda ihale aşamasında olduğunu hatırlatarak, "Toplamda 7 bin 589 yatak kapasiteli 11 hastanenin yapımı devam ediyor. Arife tarif gerekmez. Sizler bu yatırımların, eserlerin, projelerin zaten bizatihi içindesiniz. İstanbul'dan Trabzon'a her gidişinizde ilçelerimizi, köylerimizi ziyaret ettiğinizde zaten şehrimizin ne kadar geliştiğini görüyorsunuz. Trabzon ile beraber tüm Karadeniz'in nereden nereye geldiğine şahitlik ediyorsunuz. Muhalefetin hayalini dahi kuramadığı Ordu-Giresun Havalimanı gibi dev eserlerin nasıl gerçeğe dönüştüğünü, sizler çok yakından biliyorsunuz. Muhalefetin ufkunun bile yetişemediği Ovit Tüneli gibi projelerin nasıl gerçeğe dönüştüğünü, bizzat tecrübe ediyorsunuz. 17 yıl öncesinin Trabzon'u, 25 yıl öncesinin İstanbul'u ile 2019'un Trabzon'u, 2019 İstanbul'u arasındaki fark aşikardır. İnşallah daha çok çalışacağız, inşallah çok daha güzel eserler ortaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.



Yarın, Düzce, Bolu, Uşak'ta miting gerçekleştireceğini kaydeden Erdoğan, "Bu saate kadar beklediniz, kaldınız. Hakkınızı bize tekrar helal edin. Diyorum ki şu 4 gün içerisinde durmak yok, yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun." diyerek sözlerini tamamladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan salona "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı şarkıyla girdi. Erdoğan, şarkıyı vatandaşlarla birlikte söyledi.



Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözleri salondaki vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.



Etkinlikte, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ait görüntüler izletilirken, salondakiler ıslık ve yuhalamalarla saldırıyı protesto etti.



Programın sonunda, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo takdim etti.



(Bitti)

