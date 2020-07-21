Büyük Türk-İslam Komutanı; Danışment Melih Ahmet Gazi türbesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Büyük Türk-İslam Komutanı; Danışment Melih Ahmet Gazi türbesi ziyaretçilerini bekliyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun fethinde önemli bir yere sahip olan Danışment Melik Ahmet Gazi'nin türbesi tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Gümüştekin Danışment Melik Ahmet Gazi, tarihe yön veren başarılarıyla dikkat çeken büyük bir komutan olarak biliniyor. Türk tarihinde kazanılan en büyük zaferlerden birisi olan Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan'ın yanında olan komutanlardan birisi olan Melik Gazi, 1. Haçlı Seferi'nin Malatya önlerinde durdurulması ve Pontuslarla olan mücadele de büyük başarılan sahibi bir Türk Hakanı. Malazgirt Savaşı sonrasında Sultan Alparslan tarafından görevlendirilerek Niksar ve bölgesinin Türkleştirilmesinde önemli role sahip olan Melik Gazi, Başkentini Niksar olarak tayin ettiği Danışmentliler Devleti'nin sınırlarını genişletmek için uğraş verdi. Bu uğraş esnasında Pontuslular tarafından Perşembe Yaylasında 1105 yılında kurulan pusuda şehit olan Melik Gazi'nin naşı Niksar'a getirilerek kendisi için yapılan türbeye defnedildi.

Tarihçi Yazar Danışment Hüseyin Şahin, Gümüştekin Danışment Melih Ahmet Gazi'nin Anadolu'da adına destan yazılmış 4 kişinden birisi olduğunu söyledi. Hz. Ali, Battal Gazi ve Sarı Saltık Gazi ile birlikte Danışment Gazi Destanının bu topraklarda çok önemli olduğuna dikkat çeken Şahin: "Anadolu'nun fethinde çok büyük faydaları dokunmuş, bugün Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında O'nun ismini söylemeden geçemeyeceğimiz, üstüne büyük bir destan yazılmış büyük veli, büyük komutan ve büyük bir devlet adamıdır. Danışmentliler Sivas bölgesi ve Tokat bölgesi arkasından Niksar'ı alarak Karadeniz'de Türkleşmenin yolunu açmışlardır. Bir taraftan Danışment Melih Ahmet Gazi silah arkadaşlarıyla beraber, bir kısmı batıya hareket ederken, bir kısmı kendisiyle beraber kuzeye, yani Karadeniz'e yönelmişlerdir. Bu bölgelerde tutunmak çok önemli, çünkü Anadolu'daki ilk iskan politikasını başlatanlar Danışmentlilerdir. İlk Türkmen ailelerini buraya gelip yerleştiren ve bu bölgenin Türkleşmesinin asıl sebebi Danışmentlilerdir. İsmine destan yazılmış bu büyük komutan mücadeleleriyle günümüze kadar hala bahsedebildiğimiz bir ruhu temsil ediyor. Anadolu'daki gaza ruhunun devamlılığı bu gazi, bu büyük veli ve bu büyük komutanın arkadaşları ve çocuklarının sayesinde olmuştur. Eğer Anadolu'da bir Türk-İslam tarihi, Anadolu'da bir Türk-Bilim tarihi bahsedilecekse o Danışmentlilere değmeden ve Danışment Melih Ahmet Gazi'ye değmeden anlatılamaz" şeklinde konuştu.