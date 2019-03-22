Büyük yankı uyandırması beklenen ve Türkiye'nin 20 noktasında düzenlenmesi planlanan etkinliklerin ilki dün İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

TÜMSİAD, "Büyük Türkiye İçin Üretmeye Devam" mottosuyla Türkiye genelinde düzenleyeceği etkinliklerine başladı. Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilecek olan etkinliklerde ekonomik sorunlar ve çözümler uzmanlar tarafından ele alınıyor. Bu etkinliklerin ilki ise TÜMSİAD, İzmir İl Tarım Müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleşti. İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen panelde 'Tarımsal ürün pazarlaması ve kooperatifleşmenin önemi' konusu ele alındı. Etkinliğin açılışında TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar DOĞAN, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut ÖZGENER ve TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan ÇORUK açılış konuşması yaptılar.

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İzmir'deki panelde son dönemde üzerinde büyük tartışmaların da yaşandığı "Tarımsal Ürün Pazarlaması ve Kooperatifleşmenin Önemi" konusu masaya yatırıldı. Panelin açılışında bir konuşma yapan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Büyük Türkiye vizyonunu hayata geçirebilmemiz için ekonomimizin güçlü olması gerekiyor. Güçlü ekonomi içinse güçlü ve üreten iş dünyasının oluşması gerekiyor'' dedi. Tarımdaki yapısal problemlerin tarımsal ürün pazarlama sistemine de yansıdığını vurgulayan DOĞAN, ''Tarımda üretim kadar önemli olan bir konuda tarımsal pazarlama kanallarının doğru ve stratejik olarak kurgulanmasıdır. Ancak bulunduğumuz noktada pazarlama zincirinin halkalarında yer alamayan çiftçilerin istenen seviyede kazanamadığı, bunun yanı sıra marketlerin, toptancıların, aracıların, spekülatörlerin hâkim olduğu bir pazar yapısı gözlenmektedir'' dedi.

Tarımsal pazarlamasa kooperatifleşmenin önemine dikkat çeken DOĞAN, "Tarımsal ürün pazarlama sisteminde kooperatifleşme çözümlerden biri olarak önem arz etmektedir. Kooperatifleşmenin getirdiği pazarlama kanalı etkinliği, üreticileri yerelden ulusal hatta uluslararası pazarlara taşımaktadır" dedi.

"Tarımsal Ürün Pazarlaması ve Kooperatifleşmenin Önemi" başlıklı panelin moderatörlüğünü TÜMSİAD Genel Sekreteri Dr. Osman KAPICIOĞLU gerçekleştirdi. Panelde İzmir İl Tarım Orman Müdür Vekili Fatih KILIÇ, Yeşil Bademli Tarımsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Gülşen GÖRKEN ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU konuşmacı olarak yer aldı.Panel büyük bir ilgiyle takip edildi.