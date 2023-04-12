Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı aldı

12.04.2023 13:09
Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı aldı

Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini bildirdi.

Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini bildirdi.

Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında yaptığı açıklamada, daha önce YSK'ye verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi.

Parti olarak, 2023 seçimlerini Türkiye için son derece önemli gördüklerini belirten Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak, 28. Dönem Milletvekili adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz." diye konuştu.

"Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" ifadesini kullanan Durmaz, bunun, parti olarak verdikleri bir karar olduğunu dile getirdi.

Seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin "beka sorunu" haline geldiğini vurgulayan Durmaz, "2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı'na destek için aday listesini geri çekti Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı'na destek için aday listesini geri çekti Utku Çakırözer: İnanıyorum Ki Gezi Davası Tutuklularına da 14 Mayıs'ta Bahar Gelecek Utku Çakırözer: İnanıyorum Ki Gezi Davası Tutuklularına da 14 Mayıs'ta Bahar Gelecek İSTANBUL-VATAN PARTİSİ SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI İSTANBUL-VATAN PARTİSİ SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI

Türkiye Partisi, Milletvekili, 14 Mayıs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı aldı - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Nedenini basın danışmanı açıkladı: Çok yoğun çalışıyor
14:46 Miçotakis'ten tansiyonu artıracak sözler! Yine Türkiye'yi hedef alıp AB'den para yardımı istedi
14:43 25 dakika görüştüler! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Sinan Oğan'dan buluşma sonrası çarpıcı sözler
14:36 Futbolcu Burçak Özkanca'nın göz dolduran hikayesi! Arkadaşlarının cansız bedenlerinin çıkarıldığı enkazdan sağ kurtuldu, yeni takımında şampiyon oldu
14:38 Basketbol tarihine geçti! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi
14:33 Beşiktaş'a dev talipler! Gedson için 5 takım sıraya girdi
14:32 Rekor kırıldı! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi
14:32 Usta oyuncu Seray Gözler'den ayrılık karar! Güzel Günler dizisini bırakıyor
14:30 Destici'nin "Tito artığı" dediği Erkan Baş'tan zehir zemberek sözler: Irkçılık sahtekarlıktır
14:28 Memleket Partisi'nde kritik istifa! Kurucu üye, partinin muhalefete seçim kaybettirmesini gerekçe göstererek görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 14:59:35. #1.13#
SON DAKİKA: Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement