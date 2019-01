Büyük Turnuvaya Büyük Destek

Dünyanın umut projesi "Geleceğin için sağlıklı beslen, hareketli yaşa, toprağını işle ve suyunu israf etme" Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi projesi kapsamında UYAFA Projesi Genel Başkanı Özcan Şimşek ve Genel Koordinatör Burhan Topuz Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret...

Son yıllarda sportif anlamda büyük başarıların elde edildiği ve kırsal kesimlerde çocukların spora katılmasında etkin bir rol oynayan UYAFA Projesi, şimdide kulüplerin katılacağı uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Özcan Şimşek öncülüğünde önümüzde ki yıllarda Türkiye'de yapılması planlanan İnternational UYAFA CUP turnuvası için görüşmelere başladı.



Bu kapsamda UYAFA Projesi Genel Başkanı Özcan Şimşek ve Genel Koordinatör Burhan Topuz'u makamında kabul eden Vali Memiş, geleneksel hale getirilmesi planlanan turnuva için Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerinin hazır olduğunu ve her türlü imkanın sağlanacağını söyledi.



ŞİMŞEK; ÜLKEMİZİN POTANSİYELLERİNİ HAREKETE GEÇİRİYORUZ



Organizasyon hakkında bilgi veren UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, Erzurum'un rakım bakımından dünyadaki en yüksek 5 yerleşkeden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada rakım alternatifi bu kadar az olan bir şehirde rakıma bağlı olarak oksijen kalitesi ve sporcu kondisyonuna büyük etkisi olacağına vurgu yapan Şimşek, "Erzurum ülkemizin çatısı, bu avantajı iyi değerlendirerek şehrimizin artı yönlerini yerinde anlatarak insanların dikkatini çekmeliyiz. Vakit nakittir anlayışıyla hareket ederek, el birliği, güç birliği yaparak, dayanışma içinde sporcuların ve takımların kamp merkezi yapmak için süreyi hızla inşa etme amacıyla "UYAFA CUP" turnuvasını yapacağız" dedi.



"KAMPLARIN SAYISI ARTACAK"



"UYAFA CUP" ile yapılması planlanan organizasyonun her yönüyle ülkemizi, bölgemizi ve organizasyonun yapıldığı şehre katkı sunacağını söyleyen UYUFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, "Toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Bu organizasyon gelecek yıllarda ülkemizin spor merkezi olmasına katkı sağlayacaktır. Spor yöneticileri, teknik direktörler, antrenörler, tur operatörleri, turnuva organizatörleri ve spor turizmi ile uğraşan yöneticileri bölgeye getirerek yerinden yapılacak tanıtımlar vasıtasıyla spor yöneticilerini ülkemizde kamp yapmaya teşvik edecektir. Daha sonra spor oyunları organizasyonları, ulusal ve uluslararası ülkemizin ilimizin ve bölgemizin tanıtımı ile insanları bu bölgeye çekecektir."



MEMİŞ; HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ



Erzurum Valisi Okay Memiş UYAFA ekibinin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin en önemli spor projeleri arasında gösterilen UYAFA Ağrı, Hakkari, Muş, Erzurum, Van, Şanlıurfa ve Şırnak takımları ile dünya çapında elde ettiği başarıların taktire şayan olduğunu söyleyen Vali Memiş, "Erzurum yaz aylarında ılıman bir iklim ve yüksek irtifada olduğundan dolayı futbol takımlarının yaz kampları için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Kamp yapacak takımlar yüksek irtifanın vereceği fizyolojik verimliliği üst seviyede alacak olmasının yanında bol oksijen ve ılık dağ havasında ideal bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Tesisleşmesini bitirmiş olan Erzurum bu tür turnuvalar için belki de dünyada ender rastlanacak şehirlerden biridir. Çocuklar için bu turnuvalar kültürel açıdan kaynaşma adına son derece önemli olacaktır. Valilik olarak UYAFA CUP organizasyona tüm gücümüzle destek vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Geçen sene 150 yerli ve yabancı takım Erzurum yüksek irtifa kamp merkezinde kamp yaptı. Her türlü hizmeti takımlarımıza sunacak imkana sahibiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

