Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da yüzde 50 azaldı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da yüzde 50 azaldı - Son Dakika Dünya

Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da yüzde 50 azaldı

6 saat önce

Hollandalı havacılık danışmanlık şirketi To70, Boeing 737 MAX'taki hatalar sebebiyle Etiyopya'da meydana gelen ve 157 kişinin öldüğü büyük uçak kazasına rağmen, 2019'da büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldığını duyurdu.

Büyük uçak kazalarında ölenlerin sayısı 2019'da yüzde 50 azaldı, System.String[]

Hollandalı havacılık danışmanlık şirketi To70, Boeing 737 MAX'taki hatalar sebebiyle Etiyopya'da meydana gelen ve157 kişinin öldüğü büyük uçak kazasına rağmen, 2019'da büyük ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldığını duyurdu.

To70'in açıklamasına göre 2019'da 86 uçak kazası oldu ve toplam 257 kişi hayatını kaybetti. 2018'de 160 kaza olmuş ve 534 kişi hayatını kaybetmişti.

Buna göre 2019'da büyük uçaklarda, bir milyon uçuştan 0.18'inde ya da 5.58 milyon uçuştan 1'inde ölümcül kaza meydana geldi.

Ölü sayıları hem yolcuları, hem pilot, hostes gibi kabin çalışanlarını hem de uçağın düştüğü bölgede hayatını kaybedenleri kapsıyor.

Küçük özel uçaklar, askeri uçaklar ve kargo uçakları bu çalışmaya dahil edilmedi.

2018'in Ekim ayında Endonezya'da Boeing 737'deki hatadan kaynaklı ilk büyük uçak kazası olmuş; uçaktaki 189 kişinin tümü hayatını kaybetmişti.

To70, havacılık endüstrisinin insansız hava araçları gibi gelecek tehditlerine odaklandığını, ancak Boeing 737 örneğinde görüldüğü üzere sivil havacılığın daha güvenli hale getirilmesi için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Havacılık Güvenlik Ağı da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2019'un sivil havacılık için en güvenli yıllardan biri olduğunu belirtti.

Mart ayında Etiyopya'da düşen Boeing 737 uçağında ölen 157 kişi, 2019'da uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Son 20 yıldır alınan önlemler sayesinde uçak kazalarında ölenlerin sayısı düşüyor. Örneğin 2005'te çok daha az uçuş yapılmasına ragmen uçak kazalarında bin 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Boeing 737, Etiyopya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:00 
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