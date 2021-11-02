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Büyük Usta Lütfi Akad Esenler'de anılacak - Son Dakika

Büyük Usta Lütfi Akad Esenler'de anılacak

02.11.2021 15:33
Büyük Usta Lütfi Akad Esenler'de anılacak

Türk sinemasının büyük ustası Ömer Lütfi Akad, 10. ölüm yıldönümünde 2. Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek özel bir programla anılacak.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, sinema yazarı ve tarihçisi Burçak Evren ile sinema yazarı Suat Köçer, Lütfi Akad sinemasını konuşacak. Söyleşinin ardından usta yönetmenin fotoğraflarının yer aldığı serginin de açılışı yapılacak.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11 - 14 Kasım tarihlerinde ikincisi düzenlenecek Esenler Film Günleri, yoğun bir içerikle sinemaseverleri Esenler'de buluşturmaya hazırlanıyor. 19 Kasım 2011'de yitirdiğimiz, Türk sinemasının büyük ustası Lütfi Akad, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek özel bir söyleşide anılacak. Gökçeçiçek ve Göç Üçlemesi olarak adlandırılan Gelin-Düğün-Diyet filmlerinde kendisiyle çalışma fırsatı bulan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, sinema yazarı ve tarihçisi Burçak Evren ile sinema yazarı Suat Köçer, söyleşide Lütfi Akad'ın sinemasını konuşacak.

'GELİN' SEYİRCİYLE BULUŞACAK

İkinci yılında 'Göç' temalı filmleri seyirciyle buluşturacak Esenler Film Günleri'nde usta yönetmenin Göç Üçlemesi'nin ilk filmi Gelin'in özel gösterimi yapılacak. Sinemaseverler 11 Kasım Perşembe günü saat 15.00'da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gösterilecek filmi ücretsiz seyredebilecekler. Hülya Koçyiğit'in Gelin Meryem'i canlandırdığı film, 1973 yılında Yozgat'tan İstanbul'a göç eden bir ailenin büyük kentte tutunma çabasını konu ediyor.

'USTASIZ USTA LÜTFİ AKAD' SERGİSİ

Lütfi Akad söyleşisinin ardından Burçak Evren'in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan 'Ustasız Usta Lütfi Akad' başlıklı serginin açılışı gerçekleştirilecek. Açılışını 11 Kasım Perşembe akşamı Hülya Koçyiğit, Burçak Evren ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun birlikte yapacağı sergi Kasım ayı sonuna kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Büyük Usta Lütfi Akad Esenler'de anılacak

Hülya Koçyiğit, Lütfi Akad, Esenler, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyük Usta Lütfi Akad Esenler'de anılacak - Son Dakika


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