Son Dakika Haberleri: Büyük ve Genç Kadın Judocuların 'Yükseklik' Kampı Aldağ'da Sürüyor

Büyük ve Genç Kadın Judocuların 'Yükseklik' Kampı Aldağ'da Sürüyor

1 saat önce

Büyük ve Genç kadın judo Milli takım hazırlık çalışmalarında yer alan judokalar, 'yükseklik' kampında; kondisyon, ağırlık ve randori çalışmalarını Bolu Aladağ'daki tesislerinde sürdürüyor.

Büyük ve Genç Kadın Judocuların 'Yükseklik' Kampı Aldağ'da Sürüyor, System.String[]


Büyük ve Genç kadın judo Milli takım hazırlık çalışmalarında yer alan judokalar, 'yükseklik' kampında; kondisyon, ağırlık ve randori çalışmalarını Bolu Aladağ'daki tesislerinde sürdürüyor.

31 Mart tarihine kadar devam edecek kampta bulunan genç kadın Milli takım judocuları, bu hafta sonu Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak. Büyük kadınlar kadrosunda bulunan judokalar ise ay sonunda Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşecek Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

Spor
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