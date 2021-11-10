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'Büyük ve Güçlü Bir Aile Olduğumuzu Bir Kez Daha Ortaya Koyduk' - Son Dakika

'Büyük ve Güçlü Bir Aile Olduğumuzu Bir Kez Daha Ortaya Koyduk'

10.11.2021 17:51
'Büyük ve Güçlü Bir Aile Olduğumuzu Bir Kez Daha Ortaya Koyduk'

Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, başarılı personelleri belirlemek adına 'Siz Değerlendiriyorsunuz' projesini hayata geçirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Birim Müdürlüklerimizde başarılı personellerimizi belirlemek adına başlattığımız 'Siz Değerlendiriyorsunuz' projemiz kapsamında seçilen personellerimizin para ödüllerini hayatını kaybeden mesai arkadaşımız Cengiz Polat'ın ailesi ile kanser tedavisi gören mesai arkadaşları ve ailelerine göndermeleri hepimizi gururlandırmıştır. Büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuş olduk." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından alt yapısı oluşturulan özel bir program üzerinden oylarını kullanan personeller kurum içi iletişimleri güçlü, çalışmaları ve özverileriyle ön plana çıkan mesai arkadaşlarını belirleyerek oylarını kullandılar. Yapılan anket çalışmaları neticesinde başarılı seçilen personellerin ödülleri, Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, personeller ve ailelerinin katıldığı ödül töreninde duygusal anlar yaşandı.

Birim Müdürlüklerinde görevli personel sayılarına göre belirlenen ' başarılı personel' ödüllendirilmesinde Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünde başarılı seçilen 6 personel, toplam 3 bin TL'lik para ödülünü kanser tedavisi gören mesai arkadaşları Abuzer Bağcı'ya, Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri ise verilen ödülü eşi kanser tedavisi gören mesai arkadaşları Mücahit Ocak'a verilmesi yönünde ortak karar alıp, örnek bir davranış sergilediler.

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü personellerinin tamamı ise tüm oylarını geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden mesai arkadaşları Cengiz Polat'a verip, duyarlı bir yaklaşım sergilediler. Ödül törenine katılan rahmetli Cengiz Polat'ın eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamazken, gösterilen ahde vefadan dolayı Yeşilyurt Belediye personellerine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, personellerin ortaya koydukları bu hassas ve duyarlı yaklaşımın Yeşilyurt Belediyesindeki birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuna büyük bir güç kattığını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinde sevginin, saygının, dayanışmanın ve kardeşlik ortamının üst seviyede olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ahde vefa anlayışını ön planda tutan personelleri tebrik ederken, ortaya koyulan örnek davranışın Yeşilyurt Belediyesinin büyük ve güçlü aile yapısına farklı bir anlam ve güzellik kazandırdığına dikkat çekti.

Yeşilyurt Belediyesinde görev yaparken hayatını kaybeden tüm personellere Allah'tan rahmet, aile yakınlarına başsağlığı, kanser tedavisi gören personel ve aile yakınlarına ise 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Bugün bir kez daha şunu gördük ki; biz sevginin, saygının, dayanışmanın ve en önemlisi de ahde vefanın olduğu büyük ve güçlü bir aileyiz. Böylesine güzel değerlerle kuşanmış bir ailenin parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Birim Müdürlüklerimizde başarılı personellerimizi belirlemek adına başlattığımız 'Siz Değerlendiriyorsunuz' projesinde mesai arkadaşlarının oylarıyla başarılı seçilen tüm personellerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Kurumsal kimliğimizin daha fazla güçlenmesi ve hemşehrilerimize ulaştırdığımız hizmetlerimizin hızla ve akıcı olmasının yanı sıra kurum içi iletişim ve diyaloglarıyla ön plana çıkan personellerimizin özverili ve fedakâr hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Belediye olarak her alanda hizmet üretip, bölgemize değer katan farklı, yenilikçi ve modern hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında personellerimizin çok büyük emeği ve gayreti vardır. Bin 500'e yakın personellerimizle 23 kentten daha fazla nüfusa sahip yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Yeşilyurt'a en güzel şekilde hizmet ediyoruz. Personellerimizin kurum içi iletişimleri, özverileri ve gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Gece gündüz demeden ilçemiz için çalışan tüm personellerimize ve onlara her türlü desteği veren aile mensuplarına teşekkür ediyorum. Personellerimizin moral ve motivasyonlarını üst seviyede tutmak içinde bu tür projeler uygulamaya önem veriyoruz. Hepimizin tek gayesi var o da; Yeşilyurt'u daha fazla büyütmektir, bu inanca sahip olan personellerle çalışmakta bizleri ayrıca motive etmektedir. Başarılı ve örnek alınan bir yerel yönetim modeline ulaşmamızda personellerimizin büyük emekleri vardır. Milletimize hizmet ederken aramızdan ayrılan çok kıymetli mesai arkadaşlarımız oldu. Birlikte aynı mesai ortamını paylaşmaktan onur duyduğumuz tüm kaybettiğimiz arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Onlar her daim bizim kalbimizde yer alacaklar, emeklerini ve hizmetlerini asla unutmayacağız. Bununla birlikte şu anda hastanede ya da evlerinde tedavi gören tüm personellerimize ve aile yakınlarına acil şifalar diliyorum. Bugün ki ödül törenimizde aramızdan ayrılan personellerimizin kıymetli aile mensuplarını ağırlamaktan onur duymaktayız, bizlerde onların abileri, kardeşleriyiz ve her daim yanlarındayız. " diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi personelleri arasındaki kardeşlik ve dayanışma ruhunun üst seviyede olduğunu bir kez daha görmekten gurur duyduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Mesai arkadaşları tarafından başarılı seçilen personellerimiz ise büyük bir ahde vefa gösterip hak ettikleri para ödüllerini hayatını kaybeden Cengiz Polat kardeşimizin ailesine, kanser tedavisi gören Abuzer Bağcı kardeşimiz ile eşi kanser tedavisi gören Mücahit Ocak kardeşimize gönderilmesi noktasında ortak karar aldılar. Personellerimizi gösterdikleri örnek davranıştan dolayı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bugün bizim gurur günümüzdür. Personellerimizin bu duyarlı, naif ve kibar yaklaşımları, Yeşilyurt Belediyesindeki sevginin, saygının ve dayanışma ruhunun tezahürüdür. Hizmetlerimizin hemşehrilerimize ulaşmamızda köprü vaziyeti gören personellerimizin kendi aralarındaki bu dostlukları, samimiyetleri ve paylaşma kültürleri, bizi güçlü kılan en büyük faktördür. Hizmetleriyle, çalışmalarıyla, belediyemize gelen vatandaşlarımızla olan ilgi ve alakalasıyla kurumsal kimliğimizin her geçen gün daha da güçlenmesine vesile olan tüm personellerimize şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarında üstün başarılar dilerim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı seçilen personellerin ödülleri takdim edilirken, ödül töreninde hazır bulunan rahmetli Cengiz Polat'ın eşi ve çocuklarına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından plaket takdim edildi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

'Büyük ve Güçlü Bir Aile Olduğumuzu Bir Kez Daha Ortaya Koyduk'

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Kanser, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Büyük ve Güçlü Bir Aile Olduğumuzu Bir Kez Daha Ortaya Koyduk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Büyük ve Güçlü Bir Aile Olduğumuzu Bir Kez Daha Ortaya Koyduk' - Son Dakika
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