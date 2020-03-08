Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları sona erdi

6 saat önce

Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan, Düzce ve Mersin illerinde bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları sona erdi, System.String[]

Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan, Düzce ve Mersin illerinde bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Birbirinden zevkli müsabakalara sahne olan şampiyonada, Mersin'de 350, Erzincan'da 419 ve Düzce'de ise 500 güreşçi kilolarında dereceye girmek için mindere çıktı. Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Karşılaşmalarında ilk gün (41,45) -51 -60 -71-92 Kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. İkinci gün bu sikletlerde repesaj, 3/5 ve finaller ile, 48-55-65-80 110 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları gerçekleştirildi. Şampiyona bugün 48-55-65-80 110 kilolarla repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları ile son buldu.


- Ankara
Erzincan, Mersin, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:28 Kaynak: DHA
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