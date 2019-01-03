Son Dakika Haberleri: Büyük Yürüyüşler Okumakla Başlar!

Büyük Yürüyüşler Okumakla Başlar!

17 dakika önce

Türkiye, yerel seçimlere doğru gidiyor. Siyasi partiler hem hazırlıklarını yapıyorlar, hem de bu minvalde belediye başkan adaylarını açıklıyorlar.

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Birçok şahsiyet belediye başkanlığı için yarışacak.Her adayın kendisine göre artıları ve eksileri vardır.Bence seçmenlerin öncelikle adaylarda araması gereken birinci özelliğin; adayın Kur'an'a ne kadar vakıf olduğu, Kur'an'ı ne kadar içselleştirdiğidir.İkincisi ise, muhtelif kitaplarla ne kadar ilgilenmekte, okumayı ne kadar önemsemekte, okumanın neresinde olduğudur.

Aslında bu sadece belediye başkanları için değil; eş seçerken, eleman ararken,iş seçerken vs. dikkat edilmesi gereken bir konudur.Kitabının gücüne inan, her şeyi hakkıyla yerine getirme özelliğine sahip olur. Kitaba inanmak demek,bilgiye inanmak demektir. Bilgi doğru elde edilip, doğru kullanıldığında bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olur.Gerçek bilgi, insanı insan kılar.

Belediyelerin düzenlediği kitap fuarlarının kalitesine bakın, belediye başkanının kitaba verdiği önemi çok rahat bir şekilde tespit edersiniz. Eğer sırf dostlar çarşıda pazarda görsünler diye bir belediye kitap fuar yapıyorsa, o fuarın hiçbir etkisi yoktur.

Aklınızda sürekli kitap okuyan, sık sık halka kitap tavsiye eden bir belediye başkanı var mı?Varsa hemen not alın.Çünkü ilerde bu size lazım olacak.

Belediye başkanlarının projelerine dikkatlice bakın, Kur'an ile ilgili bir proje var mı? Okumayla ilgili, kitapla ilgili bir proje var mı?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:14 Kaynak: Bültenler

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