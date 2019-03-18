Büyük Zafer 104. yılında törenlerle kutlanıyor
1 saat önce
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:15
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