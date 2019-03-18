Büyük Zafer 104. yılında törenlerle kutlanıyor

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu