Son Dakika Haberleri: Büyük Zafer 104. yılında törenlerle kutlanıyor

Büyük Zafer 104. yılında törenlerle kutlanıyor

1 saat önce

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.

Büyük Zafer 104. yılında törenlerle kutlanıyor, System.String[]
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:15 

Ekonomi
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