Son Dakika Haberleri: Büyük Zafer Düzce'de Etkinliklerle Kutlanıyor

Büyük Zafer Düzce'de Etkinliklerle Kutlanıyor

5 dakika önce

DÜZCE(İHA) – 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104.yıl dönümü çeşitli etkinlikle kutlanıyor.

Büyük Zafer Düzce'de Etkinliklerle Kutlanıyor, System.String[]
DÜZCE(İHA) – 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104.yıl dönümü çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Sabah şehitlikte yapılan törenin ardından Kültür Merkezinde Arsal Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan görkemli program izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde Arsal Anadolu Lisesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle bir program hazırlandı. Düzce protokolünün katıldığı program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi tarafından dur yolcu şiiri okundu. Sonrasında ise Çanakkale Zaferi'nin destansı hikayesi öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryom ile anlatıldı. İzleyenler tarafından tam not olan programın sonunda öğrenciler ve protokol birlikte fotoğraf çekimi ime son buldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:08 Kaynak: İHA

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