Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak - Son Dakika

Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak

20.10.2020 12:45

Şimdiye kadar 78 yerleşim yerini işgalden kurtaran Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerde operasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan'ın bölgedeki ilerleyişini değerlendiren eski Devlet Danışmanı Gabil Hüseynli, 10-15 gün içinde işgal altındaki tüm topraklarının geri alınacağını ve 27 yıl sonra toprak bütünlüğünün sağlanacağını belirtti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmaların üzerinden yaklaşık olarak 1 ay geçerken, Azerbaycan, sivil yerleşim yerlerini vuran Ermeni ordusunu püskürtmüş ve işgal altındaki topraklarını kurtarmaya başlamıştı. İki kez ateşkesin ilan edildiği çatışmalarda, Erivan yönetimi iki ateşkesi de ihlal ederek sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etti.

Kendisini savunan Azerbaycan ise yaptığı operasyonlarla Ermeni askerlerini cephede bozguna uğrattı. Açıklanan son rakamlara göre şimdiye kadar 78 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, Azerbaycan eski Devlet Danışmanı Gabil Hüseyinli'den önemli bir açıklama geldi.

"10 - 15 GÜN SONRA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK"

Azerbaycan'ın sahadaki ilerleyişini değerlendiren Hüseyinli, büyük zafer için tarih verdi ve Rusya'nın sürece müdahale etmemesi halinde Azerbaycan'ın 10-15 gün içinde işgal altındaki tüm topraklarını geri alarak toprak bütünlüğünü sağlayacağını belirtti.

"RUSYA MÜDAHALE EDERSE TÜRKİYE SÜRECE DAHİL OLACAK"

Hüseyinli, Rusya'nın müdahalesi durumunda ise Türkiye'nin de Azerbaycan yanında yer alacağını ve sürece dahil olacağını vurguladı.

"ŞUŞA'NIN İŞGALDEN KURTARILMASINDAN SONRA AZERBAYCAN MÜZAKERE HAZIR OLACAK"

Kelbecer, Laçin, Güdeli ve Zangilan'ın alınmasından sonra Laçin koridorunun kontrolünün tamamen Azerbaycan'ın eline geçeceğine de dikkat çeken Hüseynli, Şuşa'nın işgalden kurtarılmasından sonra Azerbaycan'ın müzakere masasına oturmaya hazır olacağını ve görüşmelerin formatını da kendinin belirleyeceğine vurgu yaptı.

27 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ HEYECANI YAŞANIYOR

Öte yandan işgal altındaki topraklardan bundan 27 yıl önce zorla göç etmek zorunda kalan köylüler de ise geri dönüş heyecanı yaşanmaya başladı. Azerbaycan'ın Cebrayil şehrinde yaşayan ve 1993 yılında Ermeni işgali nedeniyle yerlerinden edildiklerini belirten köylüler, Aşağı Maralyan'ın kurtuluş haberini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den aldıklarını ve sivillerin tahliyesine izin verilir verilmez köylerine dönemk için dört gözle beklediklerini belirtiyor.

Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak

Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, İşgal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak - Son Dakika Dünya

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