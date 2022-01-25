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BÜYÜK ZAFER'İN 100'ÜNCÜ YILININ İLK ETKİNLİĞİ - Son Dakika

BÜYÜK ZAFER'İN 100'ÜNCÜ YILININ İLK ETKİNLİĞİ

25.01.2022 12:26

Büyük Zafer'in 100'üncü yılının ilk etkinliğiAFYONKARAHİSAR, (DHA) - Dünyanın ilk termal altyapılı kamp ve karavan alanı Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde gerçekleşen Bitci KaravanFest Winter Edition 2022 Afyonkarahisar, karavan tedarikçileri ile karavan tutkunlarını bir araya getirdi.

Büyük Zafer'in 100'üncü yılının ilk etkinliği

AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Dünyanın ilk termal altyapılı kamp ve karavan alanı Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde gerçekleşen Bitci KaravanFest Winter Edition 2022 Afyonkarahisar, karavan tedarikçileri ile karavan tutkunlarını bir araya getirdi.

2022 yılının ilk festivali olma özelliği taşıyan Bitci KaravanFest Winter Edition, aynı zamanda Büyük Zafer'in 100'üncü yılında yapılan ilk etkinlik olarak dikkatleri üzerine çekti. Kar ile başlayan festivalde konserler, geziler, söyleşiler, çeşitli aktiviteler ve sürpriz kardan adam yarışı ile büyük heyecana sahne oldu. Festivale katılanlar, büyük meşalelerle donatılmış alanda gönüllerince eğlendi.

Dünyanın 180 ülkesinde yayınlanan motokrosun formulası olarak bilinen MXGP of Türkiye (Dünya Motokros Şampiyonası) ve Türkiye MotoFest ile dikkatleri üzerine çeken şehir, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü (ANMOT) iş birliğinde gerçekleşecek Bitci KaravanFest Winter Edition, 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde karavan tutkunlarını buluşturdu.

Afyonkarahisar'ın "4 Mevsim Afyon" projesinin bir parçası da olan festival, dünyanın ilk termal altyapılı karavan alanında yapıldı.

MOBİLİTE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SMART ENTERTAİNMENT BİR ARADA

Dünyanın en çok konuştuğu üç kavram olan mobilite, sürdürülebilirlik ve smart entertainment konseptlerini bir araya getirerek, sömestr tatilinin ilk haftasonunu kapsayan Bitci KaravanFest Winter Edition, Frig Vadisi, Ayazini Ören Yeri gezisi, şehir merkezi turu, Manuş Baba ve Retrobüs konserleri, söyleyişiler ve ödüllü SEGER Kardan Adam Yarışması ile tamamlandı.

Güzel kar yağışıyla renklenen Bitci KaravanFest Winter Edition 2022 Afyonkarahisar, yolların kapanması haberlerine rağmen 100'ün üzerinde karavan tutkunu aileyi bir araya getirdi.

ZEYBEK: TÜRKİYE'NİN 100'ÜNCÜ YILI KUTLAMALARINA KARAVANFEST İLE BAŞLADIK

Dünyanın ilk termal altyapılı karavan merkezini her türlü ihtiyacı karşılayacak tam donanımlı olarak açtıklarını söyleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Büyük Zafer'in 100'üncü yılında ilk etkinlik, Kurtuluş Savaşı'nın mihenk taşı Afyonkarahisarımızdan başladı. Aynı zamanda 2022'nin ilk festivalini yaparak, pandemi ile bunalan halkımıza yılın ilk hediyesini verdik. Yüzlerce karavan tutkununun Afyonkarahisar'ı seçmesinden onur duyduk. Dünyadaki ve Türkiye'deki tüm karavan dostlarımızı gizemli şehrimiz Afyonkarahisarımıza her zaman bekliyoruz" şeklinde konuştu.

AKÜLKE: TÜM TÜRKİYE'DE KARAVAN KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

Yükselen trend olan karavanın evlere sıkışan ailelerin mobilize olmasıyla sürdürülebilir çevreye katkıda bulunan ve akıllı eğlence ile buluşturan KaravanFest'in Winter Edition Afyonkarahisar ile başlamasının özel bir anlamı olduğunu hatırlatan KaravanFest Direktörü Mahmut Nedim Akülke şöyle dedi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Büyük Zafer'in 100'üncü yıl kutlamalarının KaravanFest Winter Edition 2022 Afyonkarahisar ile başlamasından dolayı mutluyuz. Yeni nesil yaşam tarzı karavan tutkunları için Türkiye'nin yarısından fazlasına 3 saat uzaklıkta olan Afyonkarahisar özellikle turizm, kaplıcalar ve kültür açısından farklılaşıyor. Sahip olduğu bu zenginlikler açısından da yerli ve yabancı birçok turisti ağırlama fırsatı buluyor. Dünya Motokros Yarışı (MXGP of Türkiye) ve Türkiye MotoFest başta olmak üzere ses getiren projeleri gerçekleştiren Afyonkarahisar da, dünyanın en büyük trendi mobiliteyi öne çıkaran, sürdürülebilirliğe katkı sunan ve özel olarak akıllı eğlence konseptiyle zengileştirdiğimiz Bitci KaravanFest Winter Edition, valiliğimizin, belediyemizin, şehrin tüm yöneticilerinin desteklediği çok anlamlı bir etkinlik oldu.

Gerçekleştireceğimiz bu festivalde karavan tutkunlarını Türkiye'nin en gelişmiş karavan tesisinde bir araya getiriyoruz. MXGP of TÜRKİYE ile açılan belediyemizin büyük bir yatırımla Afyonkarahisar'a kattığı bu tesiste karavan tutkunlarının her ihtiyacı düşünüldü. Bizler de her kesimden katılımcıya ulaşabilmek için de KaravanFest için sömestr tatilinin başlangıcını tercih ettik. Dünya'nın ilk termal altyapılı Kamp ve Karavan Alanı'nda gerçekleşecek olan festivalimizde birçok değerli isim de bize eşlik etti. Karavan tutkunlarının akınına uğradı. Festivalin gerçekleşmesi için emeği geçen başta Valimiz ve Afyonkarahisar Belediyesi olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederiz."

SEGER KARDAN ADAM YARIŞMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bitci KaravanFest Winter Edition 2022 Afyonkarahisar'da SEGER'in kornaları eşliğinde başlayan Kardan Adam Yarışması, yine çok özel yerli üretim kornaların bitiş düdüğü ile sonlandı.

50'den fazla kardan adamın yapıldığı SEGER Kardan Adam Yarışması'nda ilk ona giren yarışmacılara para ödülleri ve SEGER'in özel ürünleri verildi. Yarışmanın birincisi Ertuğrul Gazi konseptli kardan adamıyla Mustafa ve Halil Göktaş kardeşler oldu.

İSİM SPONSORU BİTCİ

İlki yapılan festivalin isim sponsoru dünyanın bir çok taraftar tokenını duyuran Türkiye'nin yerli kripto borsası Bitci oldu. Bitci KaravanFest Winter Edition adıyla Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmayı sürdürdü.

Bitci KaravanFest Winter Edition adıyla yapılan festivalin diğer sponsoru yerli ve milli korna üreticisi SEGER oldu. Tesla'dan Mercedes'e kadar ülkemizde ve dünyada önemli araç üreticilerine elektrikli ve havalı korna üretimi ile birlikte araç iç - dış aydınlatma ürünleri tedarik eden SEGER, uzaya çıkan Türkiye'de üretilmiş ilk korna olma gururunu taşıyor.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu'nun desteğiyle yapılan festivaldeki etkinliklerin kulislerinde ise Marmara Karavan sponsorluğunda gerçekleşti.

BÜYÜK ZAFER'İN 100'ÜNCÜ YILININ İLK ETKİNLİĞİ
BÜYÜK ZAFER'İN 100'ÜNCÜ YILININ İLK ETKİNLİĞİ
BÜYÜK ZAFER'İN 100'ÜNCÜ YILININ İLK ETKİNLİĞİ

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Karahisar, Türkiye, Afyon, kar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜK ZAFER'İN 100'ÜNCÜ YILININ İLK ETKİNLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜK ZAFER'İN 100'ÜNCÜ YILININ İLK ETKİNLİĞİ - Son Dakika
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