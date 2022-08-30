GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2022

30.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2022

Büyük Zafer'in 100. yıldönümü30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

6 Nisan 1920

1- Büyük Zafer'in 100. yıldönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek tören ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabul Töreni ve konser programına katılacak, Kara Harp Okulu'nda düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/13.00/20.00/17.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak, Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/Amasya/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Karadeniz ile TÜRKPATENT 7. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'22'nin açılış törenlerine katılacak, KOSGEB Karbon Emisyonu Çağrısı Ödül Töreni ve Türkiye Açık Kaynak Platformuna Üye Katılım Töreni'ne iştirak edecek.

(Samsun/14.00/16.00/17.30/17.45)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Anıtkabir ziyaretine, 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'na ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.45/12.45/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da, muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İslamabad)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Törenleri'ne katılacak.

(Kütahya/14.30)

2- 2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi fikstür çekimi ile Erkekler Federasyon Kupası kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00/13.30)

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Kaynak: AA

Ankara, Kıbrıs, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 30 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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