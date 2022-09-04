Büyük Taarruz'un rotasında İzmir'e yürüyen dağcılar Kula'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyük Taarruz'un rotasında İzmir'e yürüyen dağcılar Kula'ya ulaştı

04.09.2022 10:33
Büyük Taarruz'un rotasında İzmir'e yürüyen dağcılar Kula'ya ulaştı

Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'dan İzmir'e yürüyen dağcılar, Manisa'nın Kula ilçesine geldi.

Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'dan İzmir'e yürüyen dağcılar, Manisa'nın Kula ilçesine geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 185 lisanlı dağcı, Büyük Taarruz'un rotası boyunca il ve ilçeleri ziyaret ederek, kurtuluş etkinliklerine katılıyor.

Kula'ya ulaşan dağcılar, UNESCO tescilli jeopark alanında 10 kilometrelik güzergahta yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, AA muhabirine yürüyüşün Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde, 24 Ağustos'ta başladığını söyledi.

Kurtuluşun 100. yılı dolayısıyla görkemli kutlamalar yapmayı amaçladıklarını kaydeden Tugay, "Bu kutlamalar içerisinde bize göre en önemlisi, bizim duygularımızı, düşüncelerimizi yücelten bizlere büyük güç veren ve bu 100. yıl ile ilgili atılacak bütün adımların lokomotifini oluşturacak olan bir faaliyet vardı oda Zafer Yürüyüşü." dedi.

Yürüyüşe katılan Orhan Kozan da Mehmetçiklerin 100 yıl önce geçtikleri bu yoldan büyük bir gururla, onların acılarını, sevinçlerini anlayarak ilerlediklerini anlatarak, her yerde çok güzel karşılandıklarını ifade etti.

Dağcılar, daha sonra Alaşehir ve Salihli'ye gitmek üzere yola çıktı.

YORUMLAR
500
Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın İmam hatiplilere hakaret ettiği için ev hapsine çarptırılmıştı! Gülşen'in konserine orkestrası ve vokal grubu çıktı İmam hatiplilere hakaret ettiği için ev hapsine çarptırılmıştı! Gülşen'in konserine orkestrası ve vokal grubu çıktı Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
Kaynak: AA

Karahisar, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz'un rotasında İzmir'e yürüyen dağcılar Kula'ya ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
09:18 Bakan Soylu Diyarbakır Lice'de! Bırkleyn Mağaraları'nda türkülere eşlik edip halay çekti
09:12 Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın
09:10 Cinsel ürünler satan mağazasına giren ünlü modelin bacağında morluklar görüldü
08:40 Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum
08:55 Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
08:06 10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu
01:29 Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 10:34:13. #1.13#
SON DAKİKA: Büyük Taarruz'un rotasında İzmir'e yürüyen dağcılar Kula'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement