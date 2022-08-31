30 Ağustos'ta Afyonkarahisar Kocatepe Anıtı'ndan başlayan Zafer Ultra Maratonu, Manisa- Salihli , Turgutlu ve İzmir-İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül 'de İzmir'de Cumhuriyet Meydanı 'nda tamamlanacak.

İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü yeniden tutuklandı

Kaynak: AA

Karahisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zafer Ultra Maratonu'nun ikinci günü tamamlandı - Son Dakika

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