Zafer Ultra Maratonu'nun ikinci günü tamamlandı - Son Dakika
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Zafer Ultra Maratonu'nun ikinci günü tamamlandı

31.08.2022 15:40
Zafer Ultra Maratonu'nun ikinci günü tamamlandı

Büyük Zafer'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Ultra Maratonu'nda ikinci gün tamamlandı.

Büyük Zafer'in 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Ultra Maratonu'nda ikinci gün tamamlandı.

Büyük Taarruz Şehitliği'nden başlayan koşu, Yıldırım Kemal Şehitliği'nde sona erdi.

Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar Kocatepe Anıtı'ndan başlayan maratonun ikinci gününde sporcular 65 kilometre koştu.

30 Ağustos'ta Afyonkarahisar Kocatepe Anıtı'ndan başlayan Zafer Ultra Maratonu, Manisa- Salihli, Turgutlu ve İzmir-İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül'de İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak.

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye'ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu'nun da planlandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Ultra Maratonu'nun ikinci günü tamamlandı - Son Dakika

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