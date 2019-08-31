Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri kapsamında "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Merzifon Belediyesince organize edilen yürüyüş, belediye önünden başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliğe katılan vatandaşlar, Çanakkale Şehitler Parkı'na kadar yaklaşık iki kilometre yürüdü.

Belediye Başkanı Alp Kargı, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un özgürlüğün, bağımsızlığın ve zaferin ismi olduğunu söyledi.

30 Ağustos'un bağımsızlığın ilk adımı olduğuna dikkati çeken Kargı, şunları kaydetti:

"30 Ağustos zaferi çok önemli bir zafer, bizler için anlamlı bir gün. Ne mutlu bize ki milli bayramlarımızı yaşayabiliyoruz. Cumhuriyetimize de bayrağımıza da sahip çıkacağız. Mukaddes değerler dediğimiz ne varsa ezanımız, Kur'an'ımız, hepsine sahip çıkacağız. 30 Ağustos, bağımsızlığın ilk adımıdır. Bu nedenle çok değerli ve çok kıymetlidir bizler için." dedi.

Daha sonra sanatçı Derya Uluğ sahne aldı. Uluğ'a vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

Kutlama programı, havai fişek gösterisiyle sona erdi.