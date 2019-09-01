Son Dakika Haberleri: Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Tahran'da kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Tahran'da kutlandı

14 saat önce

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Tahran'da kutlandı, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, yabancı misyon şefleri ve bu ülkedeki Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Örs, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos 1922'de elde edilen zaferin Türk tarihinin dönüm noktalarından olduğunu belirterek, "Anadolu toprakları 20. yüzyılın ilk çeyreğinde emperyalist güçler tarafından işgal edilmiştir. Bu işgale karşı Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği şanlı istiklal mücadelesi, 30 Ağustos 1922'de düşmana karşı kazanılan nihai zaferle başarıya ulaşmıştır." dedi.

Örs, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, komşular ve dünyadaki bütün ülkelerle iyi ve dostane ilişkiler kurma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Resepsiyonda Türk ve İran mutfağından yemekler ikram edildi.

Zafer Haftası, Türkiye, Tahran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman
"Konya AK Parti'dir, AK Parti de Konya'dır" 12 yıl sonra Türkiye'ye dönen Çömez: FETÖ için özel olarak seçilmiş bir hedeftim Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:34:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü Tahran'da kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]