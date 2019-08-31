Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

Malatya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Malatya Orduevi'nde resepsiyon düzenlendi.

Programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, 97 yıl önce ülkenin dört bir taraftan sarıldığını, Anadolu topraklarının bağımsızlığına ve özgürlüğüne el uzatıldığını belirtti.

Bugün ülkenin ve milletin zorlu bir mücadele içinde olduğunu, yurdun birçok yerinden ülkeye nifak tohumları sokulmak istendiğini kaydeden Baruş, şöyle devam etti:

"Ülkemiz bugün Suriye'de ve Irak'ta bölücü terör örgütüne karşı sınırlarımızdan ülkemize sızmak isteyen hainlere karşı eşsiz bir kararlılıkla mücadelesine devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında ordumuz büyük bir zafer elde etti. Bugün Suriye'nin içlerinde hem ülkemizin güvenliğini hem de oradaki insanların güvenliğini tesis etti. Yine İdlib'de gözlem noktalarında oradaki masum insanlara kol kanat geriyor. Bugün yine Irak'ta Pençe Harekatlarında kahraman askerimiz ordumuzun üstün teknik imkanlarının da yardımıyla teröristlere göz açtırmıyor. Aynı şekilde jandarmamız, polisimiz yurt içerisinde bu hainleri temizlemeye çalışıyor. İşte bize bu ruhu veren, bu kahramanlık ruhunu veren 30 Ağustos Zaferi'nin verdiği ruhtur. Biz o gün atalarımızın taşıdığı heyecanı bugün de aynen taşıyoruz. Bunun da kanıtı bugüne kadar vermiş olduğumuz binlerce, on binlerce şehidimiz ve gazilerimizdir. Onun için hiç çekinmeyelim, hiç tereddüt etmeyelim. Kahraman askerlerimiz, polisimiz, jandarmamız olduğu müddetçe bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne kimse el uzatamayacaktır."

Resepsiyona, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Salim Afgün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve protokol üyeleri katıldı.