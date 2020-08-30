Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümü - Son Dakika

Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümü, System.String[]

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Şevket Erhan'ın anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Maliye Teğmen Adem Topal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

30 Ağustos Zaferi'nin Türk ordusuna "Silahlı Kuvvetler Günü" olarak armağan edildiğini vurgulayan Topal, "Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp silahı ve teçhizatıyla güçlü ve dinamik personeliyle, azimli ve kararlı komite kademesiyle dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın da korkulu rüyası olmaya devam edecektir." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Yarbay Metin Turpçu ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören, Kırklareli Şehitliği'nde devam etti.

Vali Bilgin ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Bilgin, konuşmasında, Türk milletinin 98 yıl önce bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü büyük zafer ile tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan olayların 98 yıl öncesini yeniden gösterdiğini vurgulayan Bilgin, "Mavi vatan Doğu Akdeniz'de yaşanan olayları hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bundan 98 yıl önce olan durumun hiçbir şekilde değişmediğini görüyoruz. Nasıl ki 30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz bu mücadeleyi vermiş ise eğer bu saldırganlık devam ederse 12 adalar da dahil olmak üzere Ege'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin bağımsızlığı için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi de kazanacağımızı ilan etmek istiyorum." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde Atatürk anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

8. Mekanize Tugay Komutanlığı Topçu Yüzbaşı Sinan Saltık, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zaferin 98. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade ederek "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 98 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudreti ile yeniden dirilerek topyekun bir var oluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır." dedi.

Törene Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından vatandaşlar Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümü - Son Dakika

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