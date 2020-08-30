Büyük Zafer'in 98'inci yılı Iğdır'da da kutlandı - Son Dakika

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim , sivil toplum örgütü temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. - IĞDIR

Zübeyde Hanım Bulvarı Iğdır Belediyesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program Asri Mezarlıkta düzenlenen tören ile devam etti. Asri mezarlıkta tüm aziz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak şehitlerimizin kabri başında dualar edildi.

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