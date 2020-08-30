Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, alandaki vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Bilmez, hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını temizleyerek tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşleri de özel olarak törene davet etti.

Tören boyunca yakından ilgilendiği Duman kardeşleri makam aracına alan Bilmez, valilik önündeki programın ardından beraberindekilerle Akköprü Mezarlığı'na geçti.

Mezarlıkta devam eden törende, şehitler kabirleri başında anıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, vali yardımcıları, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Hakkari

Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kovid-19 tedbirlerinin alındığı tören, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılınç, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Yusuf Ersalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Atatürk anıtına Bitlis Valiliği ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.

Törene Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım katıldı.

Muş

Muş Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, Vali İlker Gündüzöz, beraberindeki protokol Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an tilaveti, dua edilmesi ve şehitlerin kabrine karanfil bırakılmasıyla sona eren törene, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Çengelcik, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.