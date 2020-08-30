Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda dgerçekleştirilen törende, Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Mesut Buruk konuşma yaptı, törende öğrenciler şiir okudu.

Törenlere, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, askeri erkan, daire müdürleri ve emniyet amirleri katıldı.

Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

Denizli

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törene AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ile Haşim Teoman Sancar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından şehitlikler ziyaret edildi.

Uşak

Uşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda, Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programa AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Aydın

Aydın Valiliği önündeki törende, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Evrim Karakoz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yüzbaşı Ömer Karaman tarafından günün önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törene, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da katıldı.