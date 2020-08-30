Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Ömerli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı
Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Astsubay Çavuş Enes Baydar tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Törene, Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Kılıç, İlçe Jandarma birlik komutanı Yüzbaşı Yusuf Pişintine, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Öte yandan Kaymakam Çakmak ve beraberindekiler şehit ailelerini ve şehit mezarlarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:39 - Kaynak: AA
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