Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Öte yandan Kaymakam Çakmak ve beraberindekiler şehit ailelerini ve şehit mezarlarını ziyaret etti.

Jandarma Astsubay Çavuş Enes Baydar tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur