Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılınç, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın , Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Yusuf Ersalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur