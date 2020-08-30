Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Hakkari Valiliği önündeki tören
Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması
Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunması
Günün anlam ve önemini belirten konuşma
Şemdinli'de çelenk sunma programı
Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması - Hakkari
Hakkari Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kovid-19 tedbirlerinin alındığı tören, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla sona erdi.
Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılınç, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Yusuf Ersalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:44 - Kaynak: AA
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