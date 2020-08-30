Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Balıkesir ve Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü, System.String[]

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Balıkesir ve Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'da kutlamalar, Vali Yakup Canbolat'ın Heykel semtindeki tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Daha sonra Bursa Valisi Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajını okundu.

Programda, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır bulundu.

Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki törende Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajını okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Hava Pilot Yüzbaşı Burçin Bora'nın konuşmasının ardından program sona erdi.

Törene CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, daire müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.

Çanakkale

Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ile Belediye Başkan vekili Süleyman Canpolat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu.

TSK adına Deniz Binbaşı Anıl Yeşilyuva'nın konuşmasının ardından tören sona erdi.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya

Zafer Meydanı'ndaki törende, Kütahya Valisi Ali Çelik, Garnizon Komutanı Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve diğer ilgililer katıldı.

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un çelenk sunumuyla başladı.

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımın sağlandığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Balıkesir

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Öğretmen Yüzbaşı Muhammet Mızrakçı'nın konuşmasının ardından sona erdi.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bandırma ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene, Kaymakam Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon ve 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir mülki amirler, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'nda ve Şehitlik'te tören düzenlendi.

Tören, Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhami Yurdakul, daire müdürleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz'ın konuşmasının ardından Vali Şentürk, Milletvekili Yağcı, Tuğgeneral Yalçınkaya, Başkan Vekili Tuzak ile Personel Asteğmen Yılmaz, şehitlikte devam eden tören kapsamında şehitlerin mezarına çiçek bıraktı.

Saygı atışıyla devam eden törende Vali Şentürk, şehitlik defterini imzaladı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Çanakkale, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika


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